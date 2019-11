Pussycat Dolls opptrer under Uka i Trondheim i 2007. Foto: Øyvind Nordahl Næss

Bekrefter Pussycat Dolls-comeback

Ti år etter at de brøt opp for å satse på solokarrierene sine, bekrefter den populære popgruppen Pussycat Dolls at de legger ut på turné.

Ifølge Entertainment Tonight har det lenge gått rykter om at medlemmene i gruppen, som hadde sin storhetstid på midten av 2000-tallet, vil finne sammen igjen.

Nå bekrefter Pussycat Dolls antakelig mest kjente medlem Nicole Scherzinger comebacket. Under et bilde av bandets logo på Instagram, skriver hun #PCDReunion, etterfulgt av et hjerte.

Pussycat Dolls består av nevnte Scherzinger, Ashley Roberts, Kimberly Wyatt, Carmit Bachar, Jessica Sutta og Melody Thornton. Ifølge Daily Mail blir imidlertid ikke Thornton med når de legger ut på turné i England og Irland i april 2020.

Lørdag får fansen et forsmak på comebacket, da bandet vil opptre på britenes «X-factor»-finale, der Scherzinger er en av dommerne.

Gruppen, som opprinnelig startet som en burlesk dansegruppe i Los Angeles i 1995, er kjent for hits som «Don’t cha» og «Buttons».

Publisert: 28.11.19 kl. 02:53