TUNGE TIDER: Taylor Swifts mor Andrea har fått kreft i hjernen, og superstjernen legger ikke skjul på at sykdommen har gått hardt utover familien. Foto: AP

Taylor Swifts mamma fikk kreft i hjernen: – En veldig tøff tid for familien

Popdronningens mor var midt i en cellegiftskur da hun fikk enda en nedslående beskjed.

Det har vært tøffe tider for sanger Taylor Swift (30) og hennes familie. Nylig ble nemlig moren, Andrea Swift (62), diagnostisert med kreft for andre gang – denne gang i hjernen. Nyheten kom mens datteren var godt i gang med filmingen til den kommende Netflix-dokumentaren «Miss Americana», skriver Fox News.

Det er i et intervju med Variety at den 30 år gamle artisten snakker ut om hvordan kreftsykdommen påvirker moren, familien og hennes egen karriere.

– Alle elsker mammaen sin, og alle har en «viktig» mor. Men for meg er hun en veiledende styrke. Jeg snakker med henne før nesten hver eneste avgjørelse jeg tar, og da ligger det vel i kortene at lenge var veldig vanskelig for meg å snakke om sykdommen hennes, sier hun.

Ifølge Swift var moren midt i en cellegiftkur da vondt ble til verre.

– Cellegift er i seg selv hardt nok for en person å gå igjennom. Men underveis i behandlingen fant de en svulst på hjernen hennes.

Hun forklarer:

– Symptomene og hva en person går igjennom når de har svulst på hjernen ligner ikke på det vi har vært igjennom med kreften tidligere. Så det har vært en veldig tøff tid for familien, sier Grammy-vinneren i intervjuet.

Taylor Swift slapp albumet «Lover» i august, og har etter det justert på turnévirksomheten for å være mer hjemme sammen med sin syke mamma.

– Jeg vet ikke hva som skjer videre nå eller hvilke behandlingsmetoder vi skal velge, innrømmer artisten, som erkjenner at én av sangene på det siste albumet hennes «Soon You’ll Get Better» er dedisert til moren og ikke minst håpet om at alt skal bli bra til slutt.

NÆRT FORHOLD: Taylor og Andrea Swift har et svært nært forhold. Her er de to avbildet sammen under «Country Music Awards» i 2015. Foto: MIKE BLAKE / X00030

– Den var veldig, veldig vanskelig å skrive, og det ble til og med diskutert i familien om låten i det hele tatt skulle bli en del av albumet. Vi bestemte oss for å ha den med, og sangen er noe jeg er veldig stolt av. Men jeg klarer ikke synge den, det blir altfor hardt for meg følelsesmessig, sier hun til Variety.

Andrea Swift ble først diagnostisert med kreft i 2015. I fjor fortalte Swift til Elle magazine at moren igjen kjemper mot den fryktede sykdommen.

Publisert: 22.01.20 kl. 05:21

