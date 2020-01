Den 47 år gamle rapperen Eminem topper både Billboard Artist 100 og Billboard 200 etter utgivelsen av overraskelsesalbumet «Music To Be Murdered By» 17. januar. Foto: Evan Agostini / Invision / AP / NTB scanpix

Eminem tilbake på Billboard-toppen

Etter å ha sluppet overraskelsesalbumet «Music To Be Murdered By» topper Eminem to Billboard-lister.

NTB

Nå nettopp

Rapperen går inn i historiebøkene med sitt tiende album på førsteplass på Billboard 200 etter utgivelsen av hans siste album 17. januar.

Med den siste topp-plasseringen er Eminem én av kun seks artister og band i historien med over ti førstenoteringer. Han følger etter Beatles med 19, Jay-Z med 14, Bruce Springsteen og Barbra Streisand med 11 hver og Elvis Presley med 10.

Bak Eminem denne uken følger Halsey med «Manic» og Mac Miller med «Circles».

Rapperen er også tilbake på topp på Billboard Artist 100-listen , som gjenspeiler artisters totale popularitet over hele spekteret fra albumsalg til sosiale medieromtale.

Totalt gjennom karrieren har 47-åringen hatt 283 uker på listen.

«Music To Be Murdered By» er Eminems studioalbum nummer elleve.

Publisert: 29.01.20 kl. 08:57

