GRÜNDERE: De tre eierne en siste gang foran kafeen Oslo K, som gikk konkurs takket være coronaen. F.v. Åse Marie Storsand, Anne Lise Storsand og Sigrid Bonde Tusvik. Foto: Privat

Sigrid Bonde Tusviks kaféprosjekt konkurs

Kafeen Oslo K, deleid av standupartist Sigrid Bonde Tusvik, er coronakonkurs. – De tiltakene slo inn, ble vi helt knekt, sier hun.

– Det er småbedriftene som denne kafeen som går først i denne coronakrisen. Det er mange arbeidsplasser som går tapt når det skjer, sier Bonde Tusvik til VG.

Hva det økonomiske tapet blir for henne personlig, bryr hun seg ikke om.

– Det er flere hundre tusen som går tapt, men det må man ta sjansen på. Jeg gjorde ikke det for at jeg skulle til Mauritius på juleferie.

– Dette gjorde jeg fordi det var et fint prosjekt og jeg hadde trua. Hver lørdag og søndag var det kø av folk utenfor som skulle spise frokost. Men da coronatiltakene slo inn, ble vi helt knekt, sier hun.

I et innlegg på Instagram skriver hun om konkursen, og kritiserer bedriftseierne med større økonomiske muskler enn hun og de andre som etablerte kafeen.

«Ingen lar de små konkursboene slippe til og gi dem en stemme. Som også sitter igjen med stor gjeld og ubetalte regninger og ansatte som er blitt arbeidsløse. Så dette er min hyllest til dere! Takk for alle gründere som tør, som ikke eies av grådige gubber», skriver hun på Instagram.

– Så langt er det de med mest penger som har ropt høyest under coronakrisen. De får mye oppmerksomhet, men har mye penger og har hatt muligheten til å sette av penger for kriser som denne. Men det er utrolig mange ildsjeler med småbedrifter som også skaper arbeidsplasser og et næringsliv der folk bor, og disse blir ikke hørt, mener hun.

Hun mener småbedrifter som den hun var medeier i, er viktig.

– Det er småbedrifter som denne som gjør at nabolaget ditt lever.

Kafeen var drevet at Bonde Tusviks venninne Anne Lise Storsand. Da støtteordningen fra myndighetene ble introdusert, oppdaget hun at de var noen få regninger unna fra å få støtte.

– For mange i denne bransjen går det fra dag til dag. Vi skyldte moms. Hadde vi betalt den før coronatiltakene, kunne vi antagelig har fått dekket faste utgifter som husleie, strøm og forsikringer. Men nå kunne vi ikke få støtte, sier hun.

les også Corona-tilskudd: 340 bedrifter må betale tilbake penger

Dermed var det ingen annen løsning enn å slå bedriften konkurs.

– Vi hadde mange planer og skulle satse inn i våren. Og så måtte vi stenge. Det er en følelse av at alt renner mellom fingrene, som sand. Vi er kanskje et slags symbol på de mindre bedriftene som blir de første til å dukke under.

– Noen kommer til å overleve, men vil miste alt av oppsparte midler og det de har kjempet for, sier Storsand, som foreløpig har sagt farvel til gründertilværelsen og blir fagbokredaktør i Gyldendal.

Publisert: 21.05.20 kl. 15:59

