ALVORLIG: Mona Grudt, her avbildet før jul. Foto: BERRE Kommunikasjonsbyrå v/ Markus Nymo Foss

Mona Grudt: – Jeg har hatt mange #metoo-opplevelser

I et nytt intervju forteller Mona Grudt (48) om ubehagelige opplevelser hun hadde i sin misse-karriere: – Jeg har vært ute for mye, sier den tidligere Miss Universe-vinneren.

– Hvis man skulle begynt å nøste opp i alle metoo-episodene som skjedde på den tiden, tror jeg aldri vi ville blitt ferdige.

Det sier Mona Grudt i et nytt intervju med magasinet Kamille som kommer i salg denne uken.

– Det er vanskelig å rope høyt om noen få. Det var så mange. Og hvis jeg sammenligner med noen av de sakene det blir varslet om nå, så er det klart at noe av det jeg opplevde var ganske alvorlig også, sier hun.

Allerede på et tidlig tidspunkt i modellkarrieren, før hun ble kåret til Miss Universe i 1990, hadde hun det hun nå ser på som alvorlige hendelser. I intervjuet med Kamille forteller hun om en opplevelse hun hadde da hun bare var 17 år gammel med en fotograf.

MISS UNIVERSE: Mona Grudt ble kåret til Miss Universe i 1990. Foto: NTB

– Fotografen tok meg med til en øde strand bare vi to, langt borte fra folk. Der prøvde han både verbalt og fysisk å ligge med meg. Jeg opplevde det som et voldsomt overtramp. På slutten ble han desperat og prøvde til og med å bestikke meg med 500 kroner for at jeg skulle ha sex med ham. Jeg klarte heldigvis å komme meg unna, men det var skikkelig ubehagelig og jeg var livredd, sier Mona Grudt til magasinet.

INTERVJUET: Mona Grudt forteller om metoo opplevelser i siste utgave av magasinet Kamille.

I intervjuet med bladet forteller hun om en bransje hvor modellbyrået hennes oppfordret henne og andre jenter til å gå på fester for å treffe «viktige» personer som kunne være potensielle oppdragsgivere for dem.

– Men i realiteten var dette mer som prostitusjon å regne. Jeg dro aldri på slike fester. Men jeg snakket med mange andre jenter som følte at de var nødt til å gjøre det for å tilfredsstille modellbyråene sine. De opplevde ting som aldri skulle skjedd. Dette lærte meg at man aldri skal stole på at modellbyråene har de unge jentenes trygghet som førsteprioritet, sier Grudt.

Samtidig er hun opptatt av å få frem at alt det som skjedde den gangen ikke har satt et varig preg på hvem hun er i dag.

Overfor VG utdyper hun:

– Det har gjort meg sterkere og mer hardhudet. Det også gitt meg erfaringer og en tyngde som gjør at jeg kan forberede mine egne døtre på hvordan verden kan være. Det er også erfaringer jeg bærer med meg og som har formet meg til det mennesket jeg er i dag, sier Mona Grudt.

Hun synes også det er viktig å få frem at hun har mange fine opplevelser fra tiden etter at hun ble kåret til Miss Universe.

BRYLLUP I APRIL: Det er hyggelig å ha funnet stor kjærlighet i voksen alder, kjenne at man har landet, sier Mona Grudt som i april gifter seg med kjæresten Bjørgvin Thorsteinsson (49) som hun traff i 2014 Foto: Frode Hansen

Nå livnærer hun seg blant annet som seremonimester i et begravelsesbyrå, er sertifisert vigsler for Human-Etisk Forbund, hun har vært redaktør i bryllupsmagasin og nå har sin egen YouTube-kanal om temaet. Hun har to ekteskap bak seg, tre barn fra tidligere forhold og april gifter hun med sin islandske kjæreste, Bjørgvin Thorsteinsson (49) som hun traff i 2014.

– Det gleder jeg meg veldig til. Det er hyggelig å ha funnet stor kjærlighet i voksen alder, kjenne at man har landet. Selvfølgelig blir det en human-etisk vielse, men denne gangen nøyer jeg meg med å være brud, sier Mona Grudt til VG.

Publisert: 11.02.20 kl. 15:06

