HETT: Shakira (t.v.) og Jennifer Lopez på scenen under Siper Bowl forrige søndag. Foto: ANGELA WEISS / AFP

Jennifer Lopez om sexy-kritikk: – Tåpelig

Jennifer Lopez (50) blåser av kritikerne som mener at hun og Shakira (43) gikk over streken for hva som passer seg under Super Bowl forrige søndag.

Nå nettopp

Lopez og Shakira dampet opp scenen under Super Bowl for en uke siden – og høstet massiv ros fra en rekke hold. Men for enkelte TV-seere ble sang- og dansenummeret til de to popdivaene i drøyeste laget.

Diskusjonen har herjet i sosiale medier og på spalteplass i flere store aviser. «Upassende», «umoralsk», «støtende» og «for sexy» er beskrivelser som går igjen hos de kritiske røstene.

– Helt ærlig, så mener jeg det er tåpelig, sa en smilende Lopez da Variety konfronterte henne med refsen under lørdagens Spirit Awards i Los Angeles.

– Vi er begge to respektable artister, og mødre med barn. Vi er veldig bevisst på hva vi gjør, forklarte hun.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

KJENDISGALLA: Jennifer Lopez på lørdagens Spirit Awards i Los Angeles. Foto: Jennifer Graylock-Graylock.com / EMPICS Entertainment

Selv beskriver Lopez showet som en feiring av kvinner og deres latinkultur.

– Jeg synes vi leverte. At det er noen få som er negative, kan jeg ikke ta inn over meg, la hun til.

– Budskapet om å stå opp for seg selv, og være kvinne, det er det jeg ønsker å formidle til små jenter. At de skal være stolte av alt ved seg selv. Jeg er selv stolt over vår opptreden, lød det fra Lopez, som i en sekvens hadde med sin 11 år gamle datter på scenen.

– Mykporno

Spaltist Gil Smart skrev tidligere i uken i USA Today at NFL, The National Football League, burde hatt en advarsel for foreldre. Han mener at «selv om showet var en fryd for noen, så så det ut som mykporno for andre».

Han peker også på at særlig Jennifer Lopez «til stadighet grep seg selv i skrittet».

Spaltisten presiserer at han selv ikke lot seg sjokkere nevneverdig, men at problemet er at Super Bowl frontes som et familievennlig konsept, og at det ikke er et «voksenprogram».

«Kanskje man regner med at man ut fra artistvalget burde skjønt hva som kom, men jeg mener at NFL skylder seerne sine mer enn som så», skriver Smart.

Se glimt fra opptredenen her (artikkelen fortsetter under videoen):

Den kontroversielle predikanten Franklin Graham (67) uttalte på Twitter etter showet at han er skuffet over både NFL og hovedsponsor Pepsi:

«Jeg forventer ikke at hele verden skal oppføre seg som i kirken, men nasjonen vår har hatt en viss morals standard når det gjelder hva som vises i beste sendetid – for å beskytte barna. Nå ser vi det forsvinner foran øynene våre».

FREKT? Mange reagerte på at artistene hadde med strippestenger på scenen. Foto: ANDY LYONS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Det å få opptre i pausen under Super Bowl, er noe av det mest prestisjetunge en artist kan oppnå. Mange Ívanlige» seere uttrykte også sin sterke misnøye over årets valg i sosiale medier:

Twisted Sister-vokalist Dee Snyder (64) var blant dem som kritiserte latinstjernenes show. I en sarkastisk post på Twitter skrev rockeveteranen:

«Hvis det som kreves for et halvtimes show er å jukke mot en strippestang, klappe seg på rumpa og riste på baken, så er det ingen av de rockebandene jeg vet om som vil kunne kvalifisere seg».

Da Snyder fikk spørsmål fra andre på nettsamfunnet om han faktisk hadde sett opptredenen, svarte han ja.

«Men jeg nekter å riste på rumpa og la noen klapse på den på scenen!»

Han fortsatte ironisk:

«De slo et så kraftfullt slag for kvinners likestilling.»

Publisert: 09.02.20 kl. 18:58

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser