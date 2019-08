23-åringen fra Hønefoss var toppblogger fra hun var 13 år gammel. For to år siden la hun ned bloggen, men gjorde medie-comeback da hun ble fast spaltist i motemagasinet Elle. Foto: Frode Hansen / VG

Emilie «Voe» Nereng (23) skadet før «Skal vi danse»-premieren

Den tidligere bloggeren forteller at bristskaden oppstod allerede under andre treningen, men at hun fortsatt - tre uker senere - sliter med smerter.

Det bekrefter 23-åringen overfor TV 2.

Emilie «Voe» Nereng er dansepartner med Santino Mirenna. Da produksjonsteamet til TV 2 filmet duoen inne i øvingslokalet, kom Nereng med en avsløring.

– Det gjør vondt i ribbeinet, sier Nereng til TV-kanalen, og forklarer at smerten skyldes en brist i ribbeinet.

23-åringen fra Hønefoss var toppblogger fra hun var 13 år gammel. For to år siden la hun ned bloggen, men gjorde medie-comeback da hun ble fast spaltist i motemagasinet Elle. Forrige måned ble det kjent at Nereng hadde forlovet seg med kjæresten Torgeir Glomnes Johansen (30).

Nå er Nereng i tillegg aktuell til årets «Skal vi danse»-sesong, som har premiere førstkommende lørdag.

Den tidligere bloggeren forteller til kanalen at skaden oppstod allerede under den andre treningen av «Skal vi danse», men at hun - tre uker senere - fortsatt har smerter.

Dansepartner Mirenna forklarer at han har hatt dårlig samvittighet etter skaden, fordi han følte det var hans skyld.

– Det er jo min første sesong i «Skal vi danse», så jeg visste ikke at dette var en vanlig skade. De andre her på dansestudioet har vært veldig snille og kommet bort til meg og fortalt at dette skjer hver sesong. De sa til og med at noen har brukket seks ribbein i en sesong, forklarer Mirenna til TV 2.

Nereng på sin side forteller at hun ikke kunne vært mer fornøyd med dansepartneren sin.

– Det er ikke hans feil! Det var jeg som ikke klarte å stramme magemusklene når han løftet meg. Han ble først ekstremt lei seg og følte seg så skyldig, men det skal han absolutt ikke føle. Ribbeinet begynner endelig å bli litt bedre, og Santino har funnet en måte vi kan jobbe rundt skaden på, sier hun til kanalen.

Det har ikke lyktes VG å komme i kontakt med Emilie Nereng.

