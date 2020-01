Russell Crowe under premieren på «The Loudest Voice» i juni. Foto: Jamie McCarthy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Golden Globe-utdelingen: Russell Crowe ikke til stede for å ta imot pris

Den australske skuespilleren Russell Crowe møtte ikke opp for å ta imot Golden Globe-prisen han fikk for rollen i «The Loudest Voice». Han valgte å bli hjemme for å beskytte familien mot skogbrannene som herjer i hjemlandet.

Da TV- og filmprisen Golden Globes natt til mandag ble delt ut for 77. gang, sto skogbrannene i Australia på agendaen for flere av stjernene.

Vinnertalen til nattens første vinner, australske Russell Crowe, ble lest opp av prisutdeler Jennifer Aniston, som sa at skuespilleren var hjemme i Australia for å beskytte familien fra brannene.

– Tragedien som nå foregår i Australia har rot i klimaendringene. Vi trenger handling basert på vitenskap, og å arbeide for fornybar energi og for å respektere planeten vår, slik at vi alle vil ha en fremtid. Takk.

Crowe vant prisen for beste hovedrolle i en miniserie eller TV-film for rollen i Showtime-serien «The Loudest Voice».

PRISUTDELER. Jennifer Aniston og Reese Witherspoon delte ut prisen til Russell Crowe, og Aniston leste opp vinnertalen på hans vegne.

På Instagram har stjernen lagt ut en video som viser en Golden Globe-statuett sammen med andre eiendeler i bilen hans – i tillegg til utstyr og forberedelser til å bekjempe brannene.

I billedteksten takker han Golden Globe og skuespillerkollegene:

– For en gjeng jeg fikk jobbe med. De skapte en hel verden, skriver han blant annet.

Den australske skuespilleren Cate Blanchett brukte også anledningen til å snakke om brannene i hjemlandet da hun skulle dele ut pris for beste film.

– Når et land står overfor klimakrise, står vi alle overfor klimakrise. Vi er i dette sammen, så tusen takk, sa hun, og takket de frivillige brannmannskapene som kjemper mot flammene.

BESTE MANNLIGE HOVEDROLLE: Joaquin Phoenix vant for rollen som «Joker». Han brukte talen til å snakke om klimaendringer, og sendte en hilsen til skogbrannrammede Australia. Foto: Paul Drinkwater / NBC

Sendte hilsen til Australia

Prisutdelingen Golden Globe holdes av Hollywood Foreign Press Association, og blir blant annet sett på som en indikator på hvilke filmer som kan gjøre det godt under Oscar-utdelingen i februar.

Joaquin Phoenix stakk av med prisen for beste mannlige hovedrolle i filmen «Joker», og brukte blant annet takketalen til å hylle utdelingens plantebaserte meny. Han takket også filmens regissør Todd Phillips, som han kalte en «fantastisk venn og samarbeidspartner».

Til slutt kom han med en hilsen til skogbrannrammede Australia, skriver CNN:

– Vi kan forhåpentligvis komme sammen og bidra til endring.

Det episke krigsdramaet «1917» fikk prisen for beste dramafilm, og danket dermed ut «Joker», «The Irishman», «The Two Popes» og «Marriage Story».

Ny pris til «Fleabag»

Phoebe Waller-Bridge, som både har skapt og spiller hovedrollen i Amazon-suksessen «Fleabag» ble kåret til årets beste kvinnelige skuespiller i en komiserie, og danket dermed ut Rachel Brosnahan fra «The Marveous Mrs. Maisel», som har stukket av med prisen to år på rad, skriver nyhetsbyrået AP.

– Denne er veldig tung og kul, sa hun om den siste prisen i sin stadig voksende samling.

VANT TO PRISER: «Fleabags» serieskaper og hovedrolleinnehaver Phoebe Waller-Bridge tok imot prisen for beste komiserie, og for beste kvinnelige hovedrolle i en komiserie. Foto: Paul Drinkwater / NBC

Etterpå lovet hun ifølge Hollywood Reporter å auksjonere bort antrekket sitt – og donere pengene til skogbrannarbeid i Australia.

Litt senere vant serien sin andre Golden Globe for natten, da de stakk av med prisen for beste komiserie.

Serien gjorde det også svært godt under Emmy-utdelingen i september, hvor den blant annet ble kåret til årets beste komiserie.

Flere priser til «Succession»

Strømmegiganten Netflix hadde totalt 17 nominasjoner under nattens Golden Globe-utdeling, mens HBO hadde 15, skriver NTB.

Strømmegiganten HBO sikret seg to priser for «Succession». Serien vant for beste TV-drama, i konkurranse med blant annet «The Crown» og «Big Little Lies».

VETERAN: Brian Cox, som snart har vært 60 år i bransjen, vant sin første Golden Globe for rollen i «Succession». Foto: Paul Drinkwater / NBC

Seriens hovedrolleinnehaver, 73 år gamle Brian Cox, vant også prisen for beste mannlige hovedrolle i en dramaserie.

Det er første gang Hollywood-veteranen vinner en Golden Globe-pris.

– Jeg trodde aldri dette ville skje med meg. Jeg er litt sjokkert. Jeg vil bare si at dette ikke ville skjedd om jeg ikke hadde jobbet sammen med de mest ekstraordinære menneskene noensinne.

GODT DRONNINGEMNE: Olivia Colman stakk av med prisen for beste hovedrolle i et TV-drama for sin innsats som dronning Elizabeth i «The Crown». Foto: Paul Drinkwater / NBC

Prisen for beste kvinnelige hovedrolle i et TV-drama, gikk til britiske Olivia Colman, som spiller dronning Elizabeth i tredje sesong av Netflix-serien «The Crown».

– Jeg har allerede drukket litt, jeg trodde ikke jeg kom til å vinne, sa skuespilleren i sin takketale.

I fjor fikk hun Oscar for rollen som en annen dronning, dronning Anne i filmen «The Favourite».

