Russel Crowe under premieren på «The Loudest Voice» i juni. Foto: Jamie McCarthy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Golden Globe-utdelingen: Russell Crowe ikke til stede for å ta i mot pris

Den australske skuespilleren Russell Crowe møtte ikke opp for å ta i mot Golden Globe-prisen han fikk for rollen i «The Loudest Voice». Han valgte å bli hjemme for å beskytte familien mot skogbrannene som herjer i hjemlandet.

Store titler som Netflix-originalern «The Irishman» og «The Joker» var blant forhåndsfavorittene under nattens Golden Globe – den 77. i rekken.

Kveldens første prisvinner var imidlertid den australske skuespilleren Russell Crowe, som vant prisen for beste hovedrolle i en miniserie eller TV-film, for rollen i Showtime-serien «The Loudest Voice».

Vinnertalen ble lest opp av prisutdeler Jennifer Aniston, som sa at Crowe var hjemme i Australia for å beskytte familien fra de ødeleggende skogbrannene.

– Tragedien som nå foregår i Australia har rot i klimaendringene. Vi trenger handling basert på vitenskap, og å arbeide for fornybar energi og for å respektere planeten vår, slik at vi alle vil ha en framtid. Takk.

Svensk pris

TV- og filmprisen Golden Globes deles ut av Hollywood Foreign Press Association, og blir blant annet sett på som en indikator på hvilke filmer som kan gjøre det godt under Oscar-utdelingen i februar.

Showet er også kjent for alle stjernene som dukker opp på den røde løperen.

NOMINERT: Jennifer Lopez ankom i et antrekk som minner om en gedigen presang. Hun er nominert for beste birolle, for innsatsen i «Hustler». Foto: VALERIE MACON / AFP

Nattens prisutdeling ledes av den britiske komikeren Ricky Gervais for femte gang. På den røde løperen utenfor Beverly Hilton i Beverly Hills spøkte med at selv ikke han vet hvorfor han har fått oppdraget på nytt og på nytt.

– Jeg tenkte «hvorfor gjør jeg dette igjen»? Det blir enda en ødelagt jul, sier han.

Den svenske skuespilleren Stelland Skarsgård stakk av med prisen for beste birolle for sin innsats i «Chernobyl».

– Jeg var så sikker på at jeg ikke ville vinne, så jeg har allerede takket alle, sa svensken i sin tale, men la til:

– Det er en jeg bør takke.

Denne ene personen er seriens sminkør Daniel Parker, som sørget for at han fikk et par øyenbryn.

Stellan Skarsgård med sin Golden Globe. Foto: Paul Drinkwater / NBC

Årets Golden Globe kan se ut til å bli god natt for strømmetjenestene.

HBO har allerede sikret seg en av de gjeveste prisene, etter at andre sesong av «Succession» vant for beste TV-drama, i konkurranse med blant annet «The Crown» og «Big Little Lies».

HBO har totalt 15 nominasjoner, og følger med det like bak en annen strømmegigant, Netflix, som har 17.

Deres film «Marriage Story» har hele seks nominasjoner, inkludert kategorien for årets beste film og årets beste dramafilm, skriver NTB. I kategorien beste dramafilm har de hele tre av fem nominasjoner.

Ny pris til «Fleabag»

Phoebe Waller-Bridge, som både har skapt og spiller hovedrollen i Amazon-suksessen «Fleabag» ble kåret til årets beste kvinnelige skuespiller i en komiserie, og danket dermed ut Rachel Brosnahan fra «The Marveous Mrs. Maisel», som har stukket av med prisen to år på rad, skriver nyhetsbyrået AP.

– Denne er veldig tung og kul, sa hun om den siste prisen i sin stadig voksende samling.

Serien gjorde det også svært godt under Emmy-utdelingen i september, hvor den ble kåret til årets beste komiserie, mens Phoebe Waller-Bridge fikk prisen for beste kvinnelige hovedrolle i en komiserie – i tillegg til at hun fikk prisen for beste manus i en komiserie.

