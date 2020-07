VG-Peil-Logo Slik kuttet hun skjermtid Sveip videre for 10 tips for å bli kvitt avhengigheten, og for å lese hvordan «Snillegucci» fikk det bedre med seg selv. Ingvild Vik Av Publisert 05. juli, kl. 11:41 Ingvild Vik

Kuttet mobilbruk: – Aldri hatt det så bra

– Jeg har egentlig vært avhengig av skjerm siden Windows 98, sier Kristiane Aateigen (28), for de fleste bedre kjent som snillegucci.

Foto: Ingvild Vik

På sosiale medier har hun bygget opp en følgerbase ved å være snill. Hun deler daglig glimt fra livet, tips og inspirasjon med sine 35.000 instagramfølgere, som hun kaller «snillefam». Men selv om jobben hennes i all hovedsak foregår på mobilen, opplevde hun skjermbruken som et stort problem.

– Da jeg var liten, ble skjermen min venn, og det har fulgt meg siden. Jeg har scrollet og scrollet, søkt kunnskap hele tiden. Jeg har blitt overstimulert, og hatt mye vondt i hodet. Jeg har aldri klart å legge mobilen ned, og når jeg har det vanskelig, så ender jeg bare med å sitte og scrolle, helt til jeg har scrollet bort dagen, forteller hun.

Det siste året har hun skjønt at hodepinen kommer på grunn av scrollingen. Likevel klarte hun ikke å slutte.

Tøft brudd

For noen uker siden gikk Kristiane gjennom det hun beskriver som det tøffeste hun noen gang har opplevd, da det ble slutt med kjæresten gjennom mer enn åtte år. Men istedenfor å bedøve smerten med scrolling, bestemte hun seg for å endre sin egen livsstil.

– Det var som et slag i ansiktet. Jeg kuttet alle uvaner jeg ville bli kvitt og innførte alle vaner jeg ville ha på dagen, og det var snakk om ganske mange uvaner.

En av uvanene var skjermbruken. I 2018 sa 64 prosent av de under 30 at de var svært eller ganske avhengig av mobilen, ifølge en undersøkelse.

I snitt brukte Kristiane i snitt ti timer om dagen på mobilen før hun tok grep. Nå forteller hun at hun har kuttet ned til cirka seks timer om dagen. Målet er å halvere skjermtiden til tre-fire timer.

– Da jeg la ned telefonen, måtte jeg fylle dagene med noe nytt. Mobilen har vært min eneste hobby, så i starten ble jeg veldig rastløs. Jeg vet liksom ikke hvem jeg er uten mobilen, jeg vet ikke hva jeg liker å gjøre.

– Har du funnet ut hva du liker nå?

– Jeg elsker natur! Og å møte venner. Jeg har alltid trodd at jeg er introvert, men nå gikk det opp for meg at jeg bare har isolert meg, forteller Kristiane.

Tidligere har hun delt mye om det å være introvert og å trives alene.

– Det er jo helt greit å være alene, men jeg visste ikke hvor godt jeg liker å være sammen med andre mennesker. Jeg visste ikke hvor mye energi det faktisk gir meg. Jeg har levd med et energinivå på rundt 10 prosent så lenge, så jeg har ikke hatt krefter til å gi noe til folk rundt meg. Men da jeg la ned telefonen, endret det seg, forteller hun.

Inviterte følgerne til treff

Nå jobber hun med å utvide kretsen sin, og bli kjent med nye folk.

– Jeg sender melding til folk jeg har lyst til å kjenne. Hvis jeg ser en vennegjeng på insta som ser ut som bra folk, så sender jeg melding og spør om jeg kan henge med dem, sier Kristiane.

Nylig inviterte hun følgerne sine til å møtes for å grille og spille kubb i en park i Oslo. Like etter opprettet hun gruppen «snillefam» på Facebook, hvor følgerne hennes kan avtale å treffes, gi bort ting de ikke trenger, be om tips og råd, og alt mulig annet.

– Det er helt nydelig å se det som skjer i gruppen, jeg blir så stolt. Det er virkelig en samling av verdens beste mennesker, som ønsker å bidra og lære, som er nysgjerrige og åpne og nyanserte.

Som snillegucci, har Kristiane spesialisert seg på å gi tips, råd, motivasjon og inspirasjon. Selv mener hun at det ikke hadde fungert uten hjelp fra følgerne.

– Hjelpen kommer via meg, men jeg har jo fått masse innspill fra dem som følger meg. Ofte spør jeg følgerne mine hvordan de har det på instastory, og da kan det komme inn alt fra noen hundre til tusenvis av meldinger. Det gir meg et unikt innblikk i hva disse menneskene faktisk går gjennom akkurat nå, og det setter ting veldig i perspektiv for meg, sier hun.

Selv om hun jobber som influencer, føler hun seg ikke som en.

– Jeg ser ikke på følgere som følgerne mine, men som snillefam. Jeg er liksom ikke satt høyere enn dem på noen måte, men står midt i sammen med dem. Jeg lever livet mitt og poster det jeg tenker, sier Kristiane.

Skriver bok

Kristiane forteller at hun allerede var på vei til å bli en bedre versjon av seg selv før bruddet. De siste månedene har hun jobbet med en bok og nettopp dette. Boken kommer ut i høst, og er en slags dagbok som leserne kan fylle ut selv, kombinert med tekster skrevet av Kristiane. Arbeidet med boken har hjulpet henne i tiden etter bruddet.

– Jeg fikk testet mine egne teorier og teknikker på en helt ny måte. Hvis jeg hadde gått gjennom dette for ett år siden, så hadde jeg ikke hatt verktøyene. Jeg var så godt rustet nå. Og jeg hadde et sånt tankesett nå at jeg klarte å sette pris på opplevelsen, og lære fra den, istedenfor å bare grave meg ned.

– På riktig sted

Kristiane mener at mobilbruken fikk store følger i livet hennes. Hun fikk dårlig hukommelse, ble anspent og deprimert, og isolerte seg. Det gikk ut over relasjonene til folk rundt henne, også til kjæresten.

– Jeg har innsett at jeg har lagt all min lykke å en person, og at jeg ikke har prøvd å leve for meg selv. Det tror jeg mange kan kjenne seg igjen i, at de er i et forhold, og nærmest mister seg selv. De regner med at den andre skal gjøre dem lykkelig, så man oppsøker ikke lykken selv.

Kristiane har delt ærlig om bruddet og tiden etterpå på sosiale medier. Hun forteller at tilbakemeldingene fra folk har hjulpet henne til å føle seg mindre alene.

– Jeg får veldig mange tilbakemeldinger fra folk som går gjennom det samme, og som takker meg for at jeg deler. Det er så viktig at noen snakker om det, for når ingen snakker om det så føler man seg jo som den første, selv om man vet at man ikke er det.

Hun forteller at det var vondt å innse at hun har levd et mer begrenset liv enn hun egentlig ville i så mange år.

– Det er vanskelig. Hvis jeg bare hadde vært den jeg er nå hele tiden ... Jeg har funnet meg selv for sent, men kanskje også akkurat i tide.

Selv om hun fortsatt er i en prosess for å bli den beste versjonen av seg selv, føler Kristiane at hun har kommet langt på vei.

– Nå føler jeg at jeg har masse energi. Det føles helt uvirkelig, jeg har aldri hatt det så bra før. Aldri følt meg så lett og fri og glad og lykkelig. Nå føler jeg at jeg er på riktig sted.

10 tips for å legge fra seg mobilen:

Bli klar over forbruket ditt. Jeg tror veldig mange blir overrasket over hvor mange timer man faktisk bruker på telefonen. Sett tidsgrense på apper du bruker veldig mye. For eksempel Instagram. Da får du en beskjed når du har «brukt opp» tiden, og må fysisk trykke bort en melding for å fortsette å scrolle. Bruk vekkerklokke istedenfor mobilalarm. Ha mobilen i et annet rom på natten. Jeg prøver å ikke bruke mobilen så lenge som mulig om morgenen. Legg mobilen bort på kvelden. Sett på skjermbegrensning slik at du ikke skal bruke telefonen etter for eksempel klokken ni. Bruk den i hvert fall ikke den siste timen før du skal legge deg. Tankene utsettes hele dagen, så du må sette av tid til å tenke. Hvis ikke bare forskyver du det, og det er det som angriper deg før du skal sove, og som sniker seg inn i drømmene dine. Vær bevisst på om du faktisk slapper av, eller om du sitter og spenner deg nå du scroller. Jeg tror veldig mange vil oppdage at scrolling ikke er avslappende, men tvert imot veldig slitsomt, fordi hjernen tar avgjørelser hele tiden når man sitter og ser på noe, akkurat som på shopping. Kanskje du bestemmer deg for å kjøpe én ting, men du har også bestemt deg for å ikke kjøpe 3000 andre ting. Bruk skjermtid som belønning for noe du ikke har lyst til å gjøre. Gi deg selv lov til å se en YouTube-film hvis du har trent, for eksempel. Kontre skjermtiden med noen positivt. Bare bruk mobilen når du må. Jeg bruker almanakken min flittig. Istedenfor å google alt med en gang, så skriver jeg det ned, og googler heller på slutten av dagen. Gjør alle klisjeene som folk sier er bra for deg. Være i naturen, være med venner, tren, spise sunt. Skap deg vaner og rutiner. Først må du vite hvilke uvaner du vil kutte, og hva du vil erstatte dem med. Skriv en liste! Skill mellom vaner og rutiner. Det sies at man i snitt må gjøre noe 66 ganger før det blir en vane, men alt kan ikke bli vaner. Noen ting må bare bli en rutine, fordi du virkelig ikke liker å gjøre det. Utfordre deg selv. Skriv en liste over ting du har lyst til å gjøre, men ikke tør. Og så gjør du dem likevel.

