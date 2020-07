I HARDT VÆR: Ryan Adams blir anklaget for grove overtramp av flere kvinner. Nå forsikrer han at han skal endre sin livsførsel. Foto: Fredrik Solstad

Ryan Adams etter sex-anklagene: – Unnskyld

Den profilerte musikeren (45) legger seg langflat etter påstander om at han har fristet med karrieremuligheter for sex.

Syv kvinner og et titalls medarbeidere anklaget i februar musiker Ryan Adams for seksuelle overtramp og manipulativ oppførsel. Blant dem var ekskona Mandy Moore, hans tidligere forlovede Megan Butterworth, samt hans tidligere flamme Phoebe Bridgers.

Til Daily Mail forteller 45-åringen at han jobbet hardt for å bli edru, og at han håper at kvinnene med tiden vil tilgi ham.

– Det går ikke engang an å forklare hvor ille jeg føler meg med tanke på hvor dårlig jeg har behandlet andre mennesker gjennom mitt liv og min karriere, sier Adams til avisen.

Da anklagene først dukket opp, benektet han påstandene. Nå har han altså snudd helt.

– Alt jeg kan si er unnskyld. Så enkelt er det. Denne perioden med isolasjon og refleksjon fikk meg til å innse at jeg er nødt til å gjøre betydelige endringer i livet mitt. For mange vil dette sikkert fremstå som en tullete unnskyldning som i tidligere situasjoner, men jeg kan forsikre om at det er annerledes denne gang.

Adams medgir at han tar det fulle ansvaret for sine handlinger, og at han håper at sår vil gro.

– Jeg håper at folk jeg har såret vil reise seg igjen. Og så håper jeg på et eller annet vis at de vil tilgi, uttaler han til Daily Mail.

Det var New York Times som i februar brakte anklagene frem i lyset. I artikkelen ble det beskrevet et mønster i artistens oppførsel der han angivelig fristet med karrieremuligheter samtidig som han forsøkte å få et seksuelt forhold til kvinnelige artister.

De hevder han i noen tilfeller ble dominerende og hevnlysten og trakk tilbake støtte når han ble avvist, og de beskriver følelsesmessig og verbal mishandling. I tillegg til trakassering per tekstmelding og på sosiale medier.

New York Times skrev den gang at påstandene er støttet av familiemedlemmer og venner som var til stede i tiden de skal ha funnet sted, i tillegg til korrespondanse fra Adams avisen hadde fått tilgang til.

