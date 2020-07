SVARER: Etter at en rekke medier meldte om en gjenforening og forlovelse mellom eksparet Khloé Kardashian og Tristan Thompson, tar førstnevnte bladet fra munnen. Foto: AP Photo

Khloé Kardashian forvirret etter påstander om forlovelse

Khloé Kardashian (36) svarer på meldingene om at hun skal ha funnet tilbake til ekskjæresten Tristan Thompson (29).

Nå nettopp

Forrige uke meldte en rekke amerikanske medier at eksparet Khloé Kardashian (36) og Tristan Thompson (29) hadde funnet tilbake til hverandre. Enkelte hevdet også at de hadde forlovet seg.

Dette har fått Kardashian til å reagere. «Vent ... hva?» skriver hun i den første av en rekke tweets om at hun er «forvirret» over de nyoppståtte forlovelsesryktene mellom seg og basketballstjernen.

Tilbringer tid sammen

Spekulasjonene rundt Khloé og Tristans forhold ble sterkere etter 36-åringens bursdagsfeiring, som Tristan deltok i.

Khloé har postet en rekke bilder fra feiringen på Instagram, inkludert et hvor man kan skimte en stor diamantring hun har på seg. Dette har flere tolket til å være en forlovelsesring.

I forbindelse med Khloés 36-årsdag skrøt Tristan også uhemmet av henne på Instagram – under et bilde av dem begge sammen med datteren True Thompson (2).

les også Forbes: Kim Kardashian er ikke dollarmilliardær

Kardashian og Thompson skal ha tilbrakt mye tid sammen i det siste. De feiret også nasjonaldagen sammen, viser bilder hos kjendisnettstedet TMZ. De viser bilder av Khloé, søsteren Kourtney Kardashian og moren Kris Jenner på Thompsons «4th of July» fest i hans hjem i Los Angeles.

les også Kardashian-familien får nye mobiltelefoner ukentlig for å filme seg selv

Utroskapsskandale

Forholdet, og bruddet, mellom Kardashian og Thompson har vært et sentralt tema i familiens realityserie«Keeping up with the Kardashians». De to gikk fra hverandre i fjor vinter.

Ifølge amerikanske medier skyldtes bruddet først og fremst gjentatt utroskap fra Thompsons side, som skal ha startet allerede i april 2018, like før Khloé skulle føde parets datter.

Dette var også tema i familiens realityserie.

Kim Kardashian West kommenterte også utroskapsskandalen på The Ellen DeGeneres Show. Se video!

Like før Thompson og Kardashian gikk fra hverandre i fjor vinter gikk det nye rykter om at Thompson skal ha vært utro med bestevenninnen til Khloés lillesøster Kylie – Jordyn Woods (21) – på en privat fest i valentinshelgen.

Khloé har vært åpen om å bevare et vennlig forhold til eksen for datterens skyld. 36-åringen var tidligere gift med Lamar Odom (40). De to giftet seg i 2009, kun én måned etter at de ble sammen.

Paret ble separert i 2013, skilsmissen trådte først i kraft i 2016. Kort tid etter ble Kardashian sammen med Tristan Thompson.

Publisert: 07.07.20 kl. 13:40

Fra andre aviser