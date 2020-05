SLUTTER: Jonas Lihaug Fredriksen har valgt å forlate humorkollektivet «4ETG» på NRK. Foto: Michael «Mike» Ray Vera Cruz Angeles

Forlater NRKs YouTube-suksess

Jonas Lihaug Fredriksen slutter i NRK etter fem år. Programlederen har vært sentral i humorkollektivet «4ETG» og «FlippKlipp», men forlater nå kanalen.

De siste dagene har det gått rykter om at NRKs YouTube-kanal skifter ut profiler, etter at NRK søkte nye profiler til satsingen. Onsdag bekrefter NRK til VG at Jonas Lihaug Fredriksen er ferdig i «4ETG».

– Jeg har hatt fem nydelige år i NRK, og er nå nysgjerrig på hva annet som finnes der ute, sier Jonas Lihaug Fredriksen i en pressemelding.

«NRK 4ETG» startet våren 2018, og har vært et humortilbud fra NRK som i all hovedsak har vært på YouTube.

De siste to årene har det vært flere profil-bytter i humorkollektivet.

– Kall meg gjerne rastløs, men fem år på én arbeidsplass gjør meg sugen på variasjon i hverdagen, sier Fredriksen

Se video av da programlederen tisse seg selv i munnen i NRK Super-programmet «Ville Veier»:

– Søker nye profiler

Prosjektleder Natasha Sayer sier Fredriksen har bidratt til å skape mange følgere på YouTube siden han startet i 2015.

– Det er helt naturlig at han nå skal teste andre konsept, enten i eller utenfor NRK. 4ETG vil fremdeles ha Jonas i sin indre krets, men han er ikke fast profil etter 1. juni, sier Sayer.

Kanalen søker nå nye profiler til humorsatsingen og vi håper at andre unge talenter ser muligheten til å bli med.

Den siste nye er Annika Momrak (21) fra Bø i Telemark.

Natasha Sayer vil ikke utelukke muligheten for å gjøre fremtidig samarbeid med den populære programlederen.

NYE UTFORDRINGER: Etter fem år i NRK håper Jonas Lihaug Fredriksen at han gjør rett valg i å forlate «4ETG». Foto: NRK 4ETG

Redd for å gjøre feil

Fredriksen ble kjent som Baibai i YouTube-duoen Baibai & Huginn. I 2016 fikk han blant annet prisen «Årets Youtuber».

– Som en av dem som var med å starte 4ETG er jeg utrolig stolt av hva vi har fått til, litt redd for at jeg driter meg ut ved å forlate det, men mest av alt utrolig spent på fremtiden, sier han og legger til:

– Håper jeg får komme masse på besøk!

Publisert: 06.05.20 kl. 15:48

