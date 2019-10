Funkygine premiere: Jørgine Vasstrand. Jørgine (i midten) hadde med seg brødrene Emil (fra venstre), Silas og Noah, samt moren Trude på torsdagens fest. Foto: Hallgeir Vågenes / VG

TV-anmeldelse «Funkyfam»: Gla'familie-porno

Serien om Funkygine og hennes «funkyfam» er som en eneste stor innholdsreklame: Totalt skrellet for selvironi og humor, men også innhold.

Nå nettopp







REALITYSÅPE

«Funkyfam»

Premiere 21. oktober på TV 2 Livsstil og TV 2 Sumo, vises mandag til onsdag.

Med: Jørgine Massa Vasstrand, Morten Sundli, Vegard Harm blant flere.

«Hu hadde blå øyne, hu var steinbrun, hu hadde alt, da». Nei, det er ikke et sitat fra en ny sesong av «Paradise Hotel», men kjæresten Morten Sundlis beskrivelser av kjæresten, er en av få sitater som virker å være oppriktige.

«Funkyfam» følger den populære treningsprofilen Jørgine Massa Vasstrand, og de mange folkene som tar del i hennes liv, «funkyfam». Ja, de kaller seg det, uten å være ironiske. Tittelen brer seg utover skjermen til en intro påsmurt tropisk house, med funkyfam løpende opp en bakketopp i slow motion. Det også uten ironi.

Har du sett? Jørgine «Funkygine» Vasstrand om mannen Morten

I utgangspunktet bør det selvsagt være interessant som vanlig dødelig å ha innblikk i livet til pene folk det går bra for, som lever et liv man gjerne drømmer om selv.

Og det er riktig så jovialt i fellesskapet som snakker og demonstrerer krampaktig hvor «close» og «funky» de er, til melodramatisk bakgrunnsmusikk. For ikke å snakke om hvor halvt-italienske de er. Familien kommer først, lyder budskapet, for alle dere som skulle kjenne på det å være ensom i julen, eller har forferdelige familiebånd sjæl.

Jørgine Vasstrand om «Skal vi danse»: – Jeg blir i dårligere form

Og i tilfelle du var blind eller døv, så hamres budskapet ytterligere inn med familietur til Italia for enda litt flere fotoshoots av deres fantastiske fellesskap.

Men enda flere folk får plass i den stadig utvidede funkyfam som jeg egentlig ikke bryr meg om. Kanskje fordi det ikke virker å være så mange flere lag til disse menneskene, enn at de vil vise seg frem uten å ha noe interessant å komme med, og uten at det styrker relasjonen deres til Jørgine heller.

Fikk du med deg? «Funkygine» snakker om kroppspress-kritikken

Hvem med trygge relasjoner trenger å bevise det på TV? Til og med når Jørgine og pappa skal komme nærmere hverandre ved å lage et matprosjekt sammen, må de samtidig profittere på det med å lage en kokebok.

Alt fremstår som flere innholdsreklamer i en større innholdsreklame. Det er det influenser-økonomien handler om, å promotere hverandre i beste kameraderi-stil. Bare at dette føles som vindusshopping. For ingen klarer heller å si noe som helst oppriktig konstruktivt eller rett ut kritisk.

Ingen stiller spørsmål, som for eksempel ved at det gjøres jobbintervju på TV, med hele funky-familien til stede. Det strykes medhårs og poseres til jeg spyr.

Jørgine sier at hun har så mye å gjøre at hun føler seg skutt i hodet i forkant av en VG-shoot, fra sminkestolen. Men det er jo faktisk ikke noe jeg ser som står på spill her. Det største problemet er hvor kjæresten skal bæsje under Vixen blogg-awards.

Silas om «Idol»-kjæresten: – Hun ser sykt bra ut, men vet det ikke selv

Det er mye undervurdert dokusåpe verdt å se. Dette er ikke det. Det er kanskje ikke Jørgines eller familiens feil at man har brukt filmmateriale som fremstår overfladisk, eller at hele stilen i serien er krampaktig og påtatt, med et klippearbeid totalt skrapet for humoristisk sans – uten at dét heller virker så veldig bevisst.

Visste du? Funkygine solgte omstridt leilighet

Men viktigere: Hvilken fantasiløs person gidder å se på dette? For hverken moralen, ei heller narrativet, i serien vil fortelle meg noe som helst utover en platt insistering om at familieverdier kommer først.

Det er som hentet ut fra en av disse kristenmoralske familie-dramaserie som gikk etter skoletid på TVNorge/TV 2 på 90-tallet – og som ikke kom tilbake. Jeg formelig morphes om til en misantropisk incel, som lengter ned til nærmeste kjellerleilighet for å lage kvalm på internett.

«Funkygine»: – Maten brakte pappa og meg nærmere hverandre

Eller kanskje jeg bare skal se på nyheter i stedet. Det skjer en god del drama i verden om dagen.

Anmeldelsen er basert på seks episoder.

Publisert: 21.10.19 kl. 06:33







Mer om