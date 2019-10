Kronprinsen om Dureks bok: – Vi har forskjellig tilnærming til disse spørsmålene

Kronprins Haakon kommenterte torsdag ettermiddag boken til søsterens kjæreste, «Spirit Hacking».

De siste dagene har det nok en gang stormet rundt prinsesse Märtha Louises kjæreste, Durek Verrett, etter at forlaget Cappelen Damm bestemte seg for å stoppe utgivelsen av boken av etiske årsaker.

Dette fikk en rasende Verrett til å holde en nær halvtimes lang monolog på Instagram der han kalte norsk presse for mobbere og kritiserte Norge for å bedrive sensur.

Også Durek Verretts svenske forlag har bestemt seg for å stoppe utgivelsen av boken i vårt naboland, av samme årsaker som Cappelen Damm stoppet den. Det er spesielt passasjer som at kreft kan være selvpåført, og at ånder er utgangspunktet for seksuelle sykdommer som har vært sentral i kritikken mot «Spirit Hacking».

Verretts danske forlag, Non-Fiktion, sitter foreløpig på gjerdet.

– Gyldendal i Danmark har kjøpt rettighetene til og planlagt utgivelse av Shaman Dureks «Spirit Hacking» i 2020. Den aktuelle debatten i Norge om boken gjør inntrykk, og vi følger den med interesse. Når vi se det samlede bildet av diskusjonen, vil vi vurdere om den har betydning for den planlagte utgivelsen i Danmark, sier Lise Nestelsø, direktør for Non-Fiktion på forlaget Gyldendal i Danmark til VG.

Kronprins Haakon sa til VGTV torsdag ettermiddag at det er opp til forlaget om de vil gi ut en bok eller ikke, men han hadde dette å si om innholdet, slik han kjente det:

– Vi har ganske forskjellige tilnærminger til disse spørsmålene. Jeg hadde vel tatt utgangspunkt i forskning på helse og norsk helsevesen, sa Norges tronarving.

Her støttes han av organisasjoner som har prinsesse Märtha Louise som sin høyeste beskytter. VG har vært i kontakt med flere av disse.

– Norsk Epilepsiforbund oppfordrer alltid våre medlemmer til å lytte til, og å forholde seg til skolemedisinen. Alt vår materiell er laget i samarbeid med fagfolk innen nevrologiområdet, sier forbundets generalsekretær, Sissel Karin Haavaag, til VG, og presiserer at hun uttaler seg på generelt grunnlag.

– Den kongelige beskyttelsen gis for fem år av gangen. For forbundet innebærer det at prinsessen er høy beskytter ut 2020, og så må det søkes igjen. I den forbindelse er det naturlig å ta en debatt om det er riktig for organisasjonen å ha en kongelig som høy beskytter, sier hun, og legger til;

– Beskytterskap handler i utgangspunktet om de kongeliges anerkjennelse av organisasjonens arbeid, og ikke organisasjonens anerkjennelse av deres forretninger eller følelsesliv. Det er naturlig at vi tar den diskusjonen hver gang vi eventuelt søker på nytt, men det gjøres internt når tiden er riktig, sier Sissel Karin Haavaag.

Også Ridderrennet har prinsessen som sin høyeste beskytter.

– Foreningen Ridderrennet er stolte av at prinsessen er vår høye beskytter. Vi finner det samtidig helt unaturlig å delta i en offentlig debatt om hennes kjæreste, sier styreleder Håkon Gisholt til VG.

Prinsessen er også høyeste beskytter av Vivil-lekene, Norsk Revmatikerforbund, Foreningen for Muskelsyke,

Hørselshemmedes Landsforbund, Norges Blindeforbund og Norges Døveforbund.

