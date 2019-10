Avicii hedret som voksfigur på Madame Tussauds

Fra og med denne uken kan Avicii-fansen se en svært livaktig voksfigur av det avdøde idolet sitt når de besøker Madame Tussauds i New York.

– Vi er alltid ute etter å skape de kjendisene som har gjort en betydelig innvirkning på sitt felt, og jeg tror det er lett å se at Avicii er en av de mest ikoniske musikerne i vår generasjon, sier daglig leder Tom Middleton ved Madame Tussauds i New York til Billboard.

Voksfiguren av Tim Bergling ble avduket tirsdag, og er laget i en setting som de fleste kjenner han fra: Bak DJ-bordet med den ene hånden i været og den andre på miksebordet, capsen bak-frem og et smil om munnen.

I bakgrunnen kan gjestene høre musikken hans og se videoklipp fra større og mindre opptredener.

– For oss er dette en perfekt mulighet, i samarbeid med familien hans, til virkelig å feire hans liv og karriere, og la gjestene gjenoppleve noen av dette ikonets mest bemerkelsesverdige opptredener, sier Middleton.

Ett år siden Avicii døde: – Forferdelig å leve med sorgen

DØD: Tim Bergling, bedre kjent som Avicii, gikk bort i april i fjor. Han ble 28 år. Foto: BJORN LARSSON ROSVALL / AFP

– En glede å jobbe med foreldrene

Når en ny voksfigur skal lages, tar et team på 20 personer i Storbritannia rundt 200 målinger av vedkommende, skriver Billboard. Dette lot seg ikke gjøre siden Avicii tok sitt eget liv 20. april i fjor da han var på reise i Oman.

I dette tilfellet studerte derfor designerne time etter time med opptak, slik at de fikk se den svenske DJ-en i så mange vinkler som var nødvendig for å kunne skape en livaktig voksfigur.

Aviciis pappa: – Ett år i sorg og savn

De viktigste innspillene kom imidlertid fra foreldrene Klas Bergling og Anki Lidén, som hele tiden understreket viktigheten av å hedre sønnens minne på det mest autentiske, nøyaktige og respektfulle måten.

– Det var en glede å jobbe med dem. De var fantastiske. De var veldig involverte og engasjerte hele veien, sier Middleton til Billboard.

– Ingen skal føle skyld

I et intervju med «CNN Talk» i sommer var Klas Bergling klar på at familien ikke vil at noen skal føle skyld for sønnens bortgang.

– Så mange mennesker føler skyld. Men vi skal ikke begynne å peke på folk, sier Klas Bergling i intervjuet, som Expressen publiserte.

Aviciis pappa: – Tror ikke han planla selvmord

Han forteller også at han var klar over at sønnen følte seg dårlig, men at det virket som det gikk bedre den siste tiden før han døde.

– Det så bedre ut og han var glad. Men om du er ekstremt glad, er det ikke så lang vei til å være ekstremt nedfor. Jeg tror det var det som skjedde.

Kort tid før ettårsdagen til sønnens død, valgte foreldrene å starte en organisasjon som jobber forebyggende med psykisk helse.

