Anniken Jørgensen (23) skriver ny bok: – Skal ikke henge ut andre denne gangen

COLOSSEUM (VG) Det ble bokbråk da influenseren ga ut sin første bok i fjor. Denne gangen skriver hun roman om angst.

Det er ett år siden Anniken Jørgensen ga ut boken «Bare en natt til», en bok om forholdet til ekskjæresten, Mikkel Christiansen i Broiler, og om følelsene som utspant seg rundt bruddet. Det førte til at den andre halvdelen av Broiler, Simen Auke, truet med søksmål mot Jørgensen, etter at flere utleverende detaljer var inkludert i boken.

Skriver roman

I mars kom det også plagiatanklager mot 23-åringen. Det skremmer henne ikke fra å prøve igjen. I tillegg til å skulle til å slippe sin andre kolleksjon av klesmerket sitt, avslører hun at hun er i gang med bok nummer to.

– Det er mer et forfatterskap, det blir en roman. Jeg skal ikke henge ut andre, for å si det sånn, sier Jørgensen og ler.

– Så det blir mindre sjanse for at søksmål denne gangen?

– Jeg håper det! Man vet jo aldri, sier hun.

Hun forteller at hun startet på boken for en tid tilbake, og at det er et prosjekt hun har tatt opp igjen. Hun beskriver boken som en «liten, søt, trist bok om angst».

Dukket opp i eksens musikkvideo

Apropos Broiler-Mikkel, forrige uke slapp han en singel og i musikkvideoen dukker ingen ringere enn Jørgensen selv opp.

– Det var veldig hyggelig. Jeg fikk litt sjokk da han spurte meg om det. Men jeg synes det var hyggelig, og det ble veldig bra.

– Er det en slags sluttet sirkel på dere to nå?

– Absolutt. Veldig. Det er ikke noe der nå, svarer hun.

Jørgensen forteller videre at hun trives godt med singellivet, og at kjærlighetslivet er «dødt» om dagen.

