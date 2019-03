Oprah Winfrey, her fotografert under Golden Globe tildelingen, i januar i år. Foto: Jordan Strauss/AP

Oprah Winfrey venter kritikk for «After Neverland»-intervju

Talkshowdronning Oprah Winfrey sier hun vet hun kommer til å få kritikk for programmet «After Neverland» hvor hun intervjuer to menn som har anklaget Michael Jackson for seksuelle overgrep.

Det er i den kontroversielle dokumentaren «Leaving Neverland» at de to mennene hevder at popstjernen misbrukte dem seksuelt da de var gutter.

– Kommer til å få høre det

Under Oprah Winfrey programmet, som ble tatt opp i New York Times Center på onsdag, sier programlederen at hun er klar over at det hun gir seg i kast med er kontroversielt.

– Jeg kommer til å få høre det, sier hun til publikum, ifølge bransjenettstedet Variety, men legger til at seksuelle overgrep er et for viktig tema til at man kan forbli taus uansett hvor sint Jackson-fansen måtte bli.

– For meg er dette øyeblikket større enn Michael Jackson . Det er mye større enn en person. Det er et øyeblikk i historien som lar oss se denne samfunnsmessige korrumperingen; det hjemsøker menneskeheten, sier hun ifølge Los Angeles Times.

– Det skjer akkurat nå. Det skjer i familier. Vi vet at det skjer i kirker og i skoler og idrettslag overalt. Hvis det får dere, vårt publikum, til å se hvordan det skjer, vil det ha kommet noe godt ut av dette, sier hun videre.

Oprah har tidligere kommet med åpenhjertige betroelser om hvordan hun ble seksuelt misbrukt av flere personer over en årrekke fra hun var ni år gammel.

HBO saksøkt

Boet til Michael Jackson saksøker HBO for rundt 865 millioner kroner i forbindelse med den fire timer lange filmen som sendes i to deler. Første del ble vist på HBO i USA søndag, og hele skal vises på NRK kommende helg.

Det er her Wade Robson og James Safechuck kommer med sine anklager mot Michael Jackson. Overgrepene skal angivelig ha begynt da guttene var henholdsvis 7 og 10 år gamle.

– Opportunister

Ifølge Variety skal Winfrey tro på de to mennenes historie, men Jackson-boet har avvist beskyldningene og kalt dem «opportunister» og hevder at de begår mened.

Robson har tidligere forsvart Jacksons høylytt og avvist at popstjernen noen gang har oppført seg upassende. Han var et av Jackson forsvarets nøkkelvitner under rettssaken i 2005, som endte med at Michael Jackson ble frikjent for anklager om seksuelle overgrep mot mindreårige.

Under rettssaken i 2005 hevdet Robson at han hadde overnattet på Jacksons ranch Neverland et 20-talls ganger, og sa også at de hadde sovet i samme seng. Samtidig sa han at han aldri ble seksuelt misbrukt.

Jacksons tilhengere hevder Robson og Safechuck prøver å bli rike og viser til at mennenes søksmål mot Jacksons dødsbo for å få erstatning, skriver Variety. Søksmålet er ifølge nettstedet avvist fordi det skal være snakk om foreldelse.

Under intervjuet med Winfrey benekter de to at de er ute etter å tjene penger.

Regissøren av «Leaving Neverland», Dan Reed, var også var til stede under Winfrey-programmet som ble tatt opp onsdag. Han sier at ingen av de to mennene har fått betalt for være med i dokumentaren.

Han tilbakeviste kritikken om at filmen er ensidig og at den ikke inneholder intervjuer med venner og kolleger av Jackson.

– Dette handler ikke om Jackson. Det handler om hva som skjedde med Wade og James, sier han ifølge Variety.

Oprah intervjuet Jackson i 1993

I 1993 gjorde Michael Jackson sitt første TV-intervju på over ti år, og det var Oprah Winfrey som fikk komme hjem til ham på Neverland.

VG har tidligere skrevet at sexanklagene i 1993 var starten på nedturen for Michael Jackson. Santa Barbara-politiet startet etterforskning av popstjernen etter at 13-åringen Jordy Chandler hadde beskrevet ham som klåfingret, men droppet etterforskningen etter halvannet år. Da hadde faren til gutten i mellomtiden hentet inn landets beste advokater og saksøkt Jackson for 30 millioner dollar. Jackson og hans advokat Johnnie Cochran fikk 13-åringen og hans familie til å trekke beskyldningene etter en avtale utenfor retten. Pengebeløpet ble aldri kjent, men Jackson skal ha betalt familien et sted mellom 15 og 20 millioner dollar.