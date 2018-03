DEBUT: Ivar «Ravi» Johansen går for første gang på lufta med helt eget radioprogram. Foto: JULIE BECH

Ravi blir radiovert – skal servere «hjerte og smerte» på radio

Publisert: 03.03.18 09:32

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

RAMPELYS 2018-03-03T08:32:30Z

I sitt nye radioprogram skal Ivar «Ravi» Johansen (41) spørre norske artister om hvilke låter de gråter til – og hvilke låter de elsker til. Men hva svarer Ravi når VG spør ham om det samme?

Ravi var ikke vanskelig å be da radiokanalen Norsk Pop ville lokke ham til programledercomeback. I dag, lørdag kl. 14, går han på lufta med det timelange programmet «Hjerte Smerte», hvor ti norske artister i ti uker skal by på musikk og personlige tanker.

– Grunnen til at jeg takket ja og til at jeg trives, er at dette ikke føles så veldig programlederaktig. Jeg styrer hele skuta selv, og hvert program er som et slags kaffemøte. Det er i hvert fall ingen direktesending, flirer Ravi, tidligere programleder på TV for blant annet «Idol», «Landeplage», «X Factor», «Småbruket» og «Skjulte skatter».

Lang programledererfaring til tross – det er første gang Ravi får en egen sending på radio.

– Alle utfordringer skal ha noen barrierer. Jeg har aldri laget et radioprogram helt alene før, så dette var passe vanskelig. Det er hyggelig å prate, men man skal helst ha musikk også. Det aller mest krevende var å holde seg innenfor de 60 minuttene. Vi burde helst hatt et døgn.

Radiokanalen Norsk Pop spiller kun norske artister med norske tekster. De ti som Ravi skal utfordre til å lette på sløret, er Jørn Hoel (60), Hanne Sørvaag (38), Øystein Sunde (71), Silje Nergaard (51), Halvdan Sivertsen (68), Unni Wilhelmsen (46), Henning Kvitnes (59), Inger Lise Rypdal (68), Steinar Albrigtsen (61) og Åse Kleveland (68).

– Musikk preger livet vårt. Vi bruker det til alt, fra begravelser til trening, på gode dager og triste dager. I løpet av livet former det seg et personlig «soundtrack» enten vi vil eller ikke, så det er det vi kikker på, sier Ravi.

Han lover mange sterke historier og overraskelser. Blant annet har Sunde en låt om da faren hans døde.

– Sunde er jo ikke den første vi forbinder med sørgetekster og alvor, sier Ravi – og legger til at gjestene er «ganske åpne».

– Men enkelte spørsmål er det ikke så lett å svare på, som for eksempel hvilken låt de har elsket til. Men noen tør, deriblant Jørn Hoel og Henning Kvitnes. Jeg må si at jeg ble ganske overrasket over Kvitnes’ låtvalg, ler Ravi, som velger å spare detaljene til lufta.

Ravi spør også gjestene om hvilken norsk låt og artist de mener er den mest undervurderte.

– Svaret blir en slags gave til lytterne – noe de ikke har hørt før.

Et annet spørsmål gjestene kvier seg for å svare på, er hvilken låt de mener har fått for mye skryt og oppmerksomhet.

– Noen tør å svare på det også, men ikke alle, humrer Ravi.

41-åringen tar selv utfordringen når VG stiller nærgående låtspørsmål:

– Hvis du skal velge en låt å elske til, hvilken blir det?

– Jeg tror jeg måtte ta noe instrumentalt ... Noe av Grieg. Kanskje «Mor Åses død» fra «Peer Gynt»? Den har en litt sakte oppbygning, smiler han.

– Hvilken låt får deg til å ville skifte kanal?

– Siden jeg ikke liker programmering av musikk, og programmering av musikk fører til at noen låter blir spilt uforholdsmessig mye, så velger jeg «Jenter» av Di Derre» med min gode venn Jo Nesbø i spissen, svarer Ravi og forklarer at det ikke er personlig, men rett og slett et utslag av «spekulativ radiodrift».

– «Jenter» ble kåret til den mest spilte låten for noen år siden, og jeg synes nesten litt synd på både låten og bandet. En låt kan nemlig bli spilt i hjel. Norske ører tåler mer mangfold enn det pengenissene sitter og antar, lyder det i en aldri så liten tordentale fra Ravi.

– Hva spiller du hvis du er i kjempehumør?

– «Koteletter» med Jokke & Valentinerne.

– Og hvis du er trist?

– Stein Torleif Bjella. Hvis du er litt innadvendt og deppa, er han en fin følgesvenn å ha. Han gir håp hvis du ikke vil møte så mye folk. På platen «Vonde Visu» er det en sang som heter «Innegubbe». Noen ganger kan jeg kjenne meg litt sånn. Da er det fint å ha Bjella til trøst.

Ravi er alenefar til en datter på åtte år. Han er glad for at hun er i ferd med å miste interessen for «Karsten og Petra». På spørsmål om hvilken låt som gir ham dårlig humør, svarer han nemlig:

– «Karsten og Petra»-sangen. « Ingen sure miner, det er best å være glad ». En sånn linje. Det bør kanskje nevnes at min venn og store helt fra åttitallet, Lars Kilevold, har komponert den. Men det er ikke han som står bak den stupide teksten! Margrethe Munthe skrev «Nei, nei gutt, dette må bli slutt» på 1800-tallet. Vi burde være ferdig med det tullet der for lengst.

De siste årene har Ravi turnert landet rundt med Den kulturelle skolesekken. Det skal han fortsette med – i hvert fall i to år til. Ny plate har han også på gang.

– Enn så lenge er det ekstremt svevende med piler i alle retninger. Jeg vurderer alle muligheter musikalsk, men det er viktig å unne seg selv tid til å stoppe opp og se seg rundt. Jeg har det fint i livet, sier hitmakeren bak låter som «Utadæsjælåplevelse», «E-Ore» og «Dødsøt».

Norsk Pop, som eies av Bauer Media, så dagens lys desember 2016. Den sendes i det nasjonale DAB-nettverket på kanal 12D.