UTSETTER: Anna Rasmussen (22) og samboeren Jan Lossius (25) har avlyst det planlagte bryllupet for andre gang – blant annet av økonomiske grunner. Foto: Jørn Pettersen

«Mamma til Michelle»: Derfor avlyste vi bryllupet

Publisert: 17.07.18 13:58 Oppdatert: 17.07.18 14:11

RAMPELYS 2018-07-17T11:58:08Z

Anna Rasmussen (22) kunne ikke ta seg råd til millionbryllupet. – Uaktuelt å gifte seg med en annen feiring, sier bloggeren til VG.

Anna Rasmussen delte mandag et blogginnlegg der hun innrømmer at blogginntektene det siste året ikke er hva de en gang var.

Det har gått utover det mye omtalte drømmebryllupet til 22-åringen og samboeren Jan Lossius (25), som de avlyste for andre gang i mai.

– Selv om jeg skrev at jeg får panikk når inntektene ikke kommer strømmende inn, så betyr ikke det at jeg ikke har råd til å betale lån på huset i Stavanger og Søgne hver eneste måned likevel. Jeg har likevel råd til barnehager, SFO og god middager hver eneste dag, skriver Rasmussen i blogginnlegget .

– Det jeg derimot plutselig ikke kunne ta meg råd til var et bryllup til over en million kroner, innrømmer hun.

Bildet tilknyttet blogginnlegget la hun også ut på Instagram mandag.

Blitt uaktuelt

I en SMS til VG tirsdag ettermiddag forklarer Rasmussen at ideen om idealbryllupet fortsatt står såpass sterkt at paret mener det er naturlig å vente.

– Det er vanskelig å planlegge et bryllup med tre barn generelt, og jeg har et tydelig bilde på hvordan jeg ønsker at drømmebryllupet mitt skal være. Da er det rett og slett uaktuelt å gifte seg med en annen feiring enn den vi ønsker. Da er det heller bedre om vi venter, sier trebarnsmoren til VG.

Familien er for tiden på ferie på Kypros.

– En belastning

Rasmussen avlyste bryllupet første gang i august 2017 , før hun relanserte giftermålet i januar 2018 .

I mars fulgte imidlertid en ny avlysning, der hun i en vlogg omtalte bryllupsplanene som en belastning i hverdagen som travel småbarnsmor.

– Bryllup skal være en fin ting. Det skal være noe man gleder seg til, og det eneste fokuset som skjer det året. For oss har det blitt en negativ ting og en belastning. Det har ødelagt mer enn det har gjort godt. Det har ikke føltes riktig, skrev hun da.

Nå ønsker Rasmussen å utsette begivenheten noen år , men understreker på bloggen at avgjørelsen ikke har vært fri for utfordringer.

– På et annet sett så tenker jeg at vi kanskje hadde trengt et bryllup for vår egen del. For forholdet mellom Jan og meg som et par, og ikke bare som foreldre, skrev «Mamma til Michelle»-bloggeren tidligere i juli.