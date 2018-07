KRITISERES: Scarlett Johansson, her fotografert påpremieren til «Avengers: Infinity War» i Hollywood 23. april i år. Foto: FREDERIC J. BROWN / AFP

Skal spille transperson – får kritikk

Scarlett Johnasson (33) skal spille transpersonen Dante «Tex» Gill i sin neste film. Det får LHBT-miljøet til å reagere.

– Jeg hadde ikke blitt så sint hvis det var slik at jeg ble vurdert på linje med Jennifer Lawrence og Scarlett for cis-roller, men vi vet alle at det ikke er tilfelle, skrev skuespilleren Trace Lysette , kjent fra TV-serien «Transparent», på Twitter da nyheten om at Scarlett Johansson hadde fått rollen som Dante «Tex» Gill ble sluppet.

«Rub & Tug» forteller historien om Gill, en kriminell transperson som drev flere ulovlige massasjestudioer i Pittsburgh på 1970-tallet, og som døde i 2003, 72 år gammel.

– Kommer ikke inn i rommet

At Johansson får rollen som den lesbiske Gill, som kledde seg i herreklær og foretrakk å bli kalt «Mr. Gill» , faller mange i Hollywoods LHBT -miljø tungt for brystet, skriver bransjebladet Variety .

Jamie Clayton, som har spilt i «Sense8» og «The Neon Demon », var også skuffet over at Johansson hadde fått jobben. På Twitter skrev hun:

– Skuespillere som er transpersoner får aldri prøve seg på roller som noe annet enn transpersoner. Det er det dette handler om. Vi får ikke en gang komme inn i rommet.

Bråk forrige gang også

Da nettstedet Bustle.com tok kontakt med representanter for Johansson, ble de tilsendt en uttalelse fra skuespilleren:

– Si at de kan spørre Jeffrey Tambor, Jared Leto og Felicity Huffmans representanter om en kommentar.

Alle de nevnte skuespillerne har også spilt transpersoner på film og TV.

«Rub & Tug» skal regisseres av Rupert Sanders. Han har jobbet med Johansson før, i filmen «Ghost In The Shell » (2017), som var basert på en japansk tegneserie.

Også den gangen haglet kritikken. Sanders og Johansson hadde nemlig gitt den asiatiske hovedpersonen, Motoko Kusanagi en ny, «vestlig» identitet, Major Mira Killian.