Paris Jackson: – Jeg er glad og frisk!

Michael Jacksons datter avviser at hun er lagt inn for psykiske problemer.

Flere medier, deriblant nettstedet Toofab , siterer onsdag kveld Jacksons Instagram-konto, der hun avkrefter rapporter tidligere i uken som ville ha det til at hun var lagt inn for rehabilitering.

– Media overdriver som vanlig, skriver Paris Jackson (20).

VG skrev også om rapportene fra amerikanske medier tidligere i uken.

Hun skriver videre at hun har tatt en pause fra sosiale medier og telefonen, fordi det tidvis kan bli for mye, men at hun er «glad og frisk og føler meg bedre enn noen gang!».

Her forteller Paris Jackson om livet som Michael Jacksons datter:

– Paris har funnet ut at hun trenger en ny start og en omstilling for å prioritere sin fysiske og psykiske helse, sa en ikke navngitt kilde nær stjernedatteren i de første rapportene, noe som var å ta litt hardt i, om vi skal tro Paris Jackson selv.

Det er ingen hemmelighet at Jackson har slitt både med dopavhengighet og psykiske problemer tidligere. Hun har også innrømmet at hun har forsøkt å ta livet sitt.

Det gjorde hun i et sjeldent åpenhjertig intervju med Rolling Stone for to år siden.

– Det var galskap. Jeg gikk gjennom enormt mye. I tillegg strevde jeg med angst uten å få hjelp. Jeg var fylt av selvhat og tenkte at jeg ikke gjorde noe riktig, og at jeg ikke fortjente å leve, fortalte hun om selvmordsforsøket da hun var 15 år.

Paris Jackson sier i sitt ferske Instagram-innlegg at alle trenger en pause iblant. Hun lover imidlertid å være snart tilbake med ny musikk som hun har laget med bandkompisen Gabriel Glenn.