KJÆRESTER: Herman Tømmeraas og Amalie Snøløs er kjærester. Det bekrefter de omsider til VG. Foto: Frode Hansen/Mattis Sandblad, VG

Amalie Snøløs og Herman Tømmeraas bekrefter forholdet

Bjørn Ekker Journalist

Publisert: 17.04.18 22:56 Oppdatert: 17.04.18 23:25

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

RAMPELYS 2018-04-17T20:56:40Z

Spekulasjonene har rast om hvorvidt Amalie Snøløs og «Skam»-stjernen Herman Tømmeraas er blitt et par. Nå letter de endelig på sløret. - Ja, vi er kjærester, sier de til VG.

Amalie Snøløs (22) ble for alvor kjent for det norske folk da hun i høst deltok i «Farmen» på TV 2. Men allerede da var den tidligere fotballjenta kjent for mange - like før hadde hun nemlig lagt ned sin Instagram-konto, som hadde drøye 40.000 følgere.

Etter «Farmen» gjenopptok hun Instagram, og per nå har den 22 år gamle modellen nesten 150.000 følgere.

LES OGSÅ: «Farmen»-Amalie: - Jeg slet veldig psykisk

Den etter hvert verdensomspennende NRK-serien «Skam» var det som gjorde Herman Tømmeraas (21) til en superstjerne nesten over natta. Per nå har han vanvittige 1,6 millioner Instagram-følgere, og etter at han og Amalie - på hver sin kant - begynte å legge ut bilder av dem selv i kjærlig positur, begynte spekulasjonene for alvor å bre seg.

Bildene er tatt for Idol Looks på Grand og for Vitamin Well Care i Miami.

Så langt har ingen av dem villet kommentere romanseryktene. Frem til nå. Til VG bekrefter de nemlig nå at de er et par.

– Ja, vi er kjærester. Men vi ønsker ikke å kommentere saken utover det, sier Herman og Amalie til VG.

Også tidligere har bilder i sosiale medier ført til spekulasjoner om at Herman Tømmeraas har funnet kjærligheten. Artisten Astrid Smedplass begynte nemlig i fjor å poste bilder av seg selv i omfavnelser og svømmebasseng sammen med «Skam»-stjernen, også kjent som «Penetrator-Chris» og «Gutte-Chris».

Men til VG avkreftet Smeplass raskt at de var blitt kjærester.

– Vi ble kjent etter at jeg kom innom settet til en episode av «Skam» i fjor sommer. Han er veldig flink til det han gjør, og det er så gøy å se alt han har fått til i og utenfor «Skam», sa Smeplass i juni i fjor.

Samtidig fortalte hun at bildene var hentet fra innspillingen av videoen til hennes nye singel, «Such A Boy».

– Uansett hvem man poster bilder med på sosiale medier, kommer det kommentarer på om man er et par. Men jeg og Herman er nok bare veldig gode venner, uttalte hun.

Også Amalie har måttet tåle romanserykter. Etter at «Farmen»-innspillingen var over i fjor høst, måtte hun selv avkrefte at det var kjærlighet i gjære mellom henne og en annen «Farmen»-deltager, nemlig Mats Beylegaard.

Denne artikkelen handler om Skam

Farmen

Instagram

Kjærlighet