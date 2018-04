TAUSE: Det har vært stille fra kronprinsparet og Slottet etter forrige ukes «utblåsning» mot Se og Hør. Fortsatt er de ordknappe. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Slottet nekter å svare på «Marius-kritikken»

Kritikken hagler etter «Marius-utspillet» mot Se og Hør forrige uke, men Slottet er ikke interessert i å svare på spørsmål.

Kronprinsparets siste utblåsning mot Se og Hør har skapt debatt i Presse-Norge – både på nyhets- og kommentatorplass den siste uken.

Jurist Anine Kierulf har uttalt til Dagbladet at oppslaget rettslig sett ikke fremstår som en krenkelse av privatlivets fred. BI-professor Peggy Brønn har i Kampanje kalt forsøket på å nekte for at Marius Borg Høiby er en offentlig person, latterlig.

Samtidig har en rekke kommentatorer, blant andre Aftenpostens Joacim Lund, skrevet kritisk om utspillet fra kronprinsparet. De reagerte på Se og Hørs oppslag om at Marius Borg Høiby er kjæreste med Juliane Snekkestad, hvor hun ble omtalt som Playboy- modell.

« Vi snakker altså om kronprinsessens voksne sønn, som er aktiv i sosiale medier, deltar i offentlige oppdrag for kongehuset og spiller i Skam» , skrev Lund.

I tillegg kommer fredagens krasse uttalelser til VG fra den svenske hoffeksperten Jenny Alexandersson og tidligere generalsekretær i Norsk Presseforbund, Per Edgar Kokkvold.

Etter notisen på kongehuset.no har Slottet ikke kommentert utspillet ytterligere, til tross for henvendelser fra store deler av Presse-Norge.

Da VG tok kontakt med konstituert kommunikasjonssjef ved Slottet, Ole Edvard Wold-Reitan torsdag, henviste han oss videre til assisterende kommunikasjonssjef, Sven Gjeruldsen.

– De siste dagene har dere møtt motbør fra både kommentatorer og eksperter i media. Hva tenker kronprinsparet om dette, Gjeruldsen?

– Vi har ingen kommentarer til dette utover det at Marius ønsker å leve utenfor offentlighetens søkelys. Dette er noe som store deler av Medie-Norge har respektert.

– Kongehusekspert Jenny Alexandersson mener at en slik melding fra kronprinsessen/kronprinsparet aldri ville skjedd i Sverige, og hun undrer seg over hvorfor Mette-Marit angriper pressen på denne måten. Hvorfor skjer det da her?

– Det har jeg ingen kommentar til.

– Per Edgar Kokkvold mener at kronprinsparet ikke har noe å klage over, antyder at det er en dårlig taktikk og at kronprinsparet må ha dårlige rådgivere ...?

– Jeg ønsker ikke å kommentere dette utover det som allerede er sagt om at Marius Borg Høiby har gitt uttrykk for at han ikke ønsker medias oppmerksomhet omkring sitt privatliv.

– Det er kronprinsparet selv som har initiert denne debatten gjennom en pressemelding på kongehusets egen nettside. Og så vil dere ikke svare når pressen stiller spørsmål etterpå?

– Vi har som sagt ingen kommentarer utover det som er sagt om at Marius Borg Høiby selv har bedt om å leve som ungdom flest utenfor offentlighetens søkelys.

– Det er Mette-Marit som har bedt om det på hans vegne. Hvorfor ber han ikke om det selv?

– Det har jeg ingen kommentar til.

– Ser dere det motstridende i at Marius ikke vil være offentlig, men for enkelte synes å oppføre seg motsatt ved å blant annet ta del i TV-serien «Skam», samt deltar i offentlige tilstelninger og kjendisfester?

– Ingen kommentar.

– Ifølge Jenny Alexandersson må alt av pressemeldinger etc. fra Slottet godkjennes av Kongen. Hvilke ledd må en slik pressemelding gjennom her i Norge?

– Det vil jeg ikke kommentere.

– Måtte denne pressemeldingen godkjennes av kong Harald?

– Ingen kommentar.

– Kan du si noe om gangen i en sånn prosess og hvordan det blir bestemt at en slik pressemelding skal publiseres på kongehuset.no?

– Interne rutiner vil jeg ikke kommentere.

– Jenny Alexandersson skryter også av det norske kongehuset. Hun sier at avstanden mellom folket og kongefamilien er kortere enn hva tilfellet er i Sverige. Dette er ikke første gang at kronprinsessen går ut mot pressen – er man ikke redd for at avstanden til folket skal bli større?

– Det ønsker jeg ikke kommentere.

I en etterfølgende e-postutveksling fikk Gjeruldsen og Wold-Reitan ytterligere anledning til å svare på spørsmålene. Etter først å ha ytret ønske om å komme med tilføyelser, svarte Gjeruldsen 16 timer senere med en uttalelse som han ønsket skulle være et felles svar for alle spørsmålene:

«Kronprinsparet og Marius Borg Høiby har gitt uttrykk for at de er takknemlig for at norsk presse stort sett har respektert at han ikke ønskes medias oppmerksomhet omkring sitt privatliv. Utover dette så har jeg ingen kommentarer til VGs spørsmål».