GRAVID: Pippa Middleton, som her kysser ektemannen James Matthews under deres bryllup, venter sitt først barn. Foto: Kirsty Wigglesworth / TT / NTB Scanpix

The Sun: Pippa Middleton er gravid

Publisert: 22.04.18 21:51

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

RAMPELYS 2018-04-22T19:51:58Z

Den engelske avisen melder at lillesøsteren til hertuginne Kate Middleton, Pippa Middleton (34) venter barn.

The Sun on Sunday er den britiske avisen som skriver at Pippa Middleton , sammen med sin ektemann James Matthews, venter sitt første barn.

Avisen skriver at de nærmeste vennene og familien har fått vite om nyheten. Pippa Middleton er lillesøsteren til hertuginne Kate Middleton, som også er gravid. Hun for tredje gang, og Kate er nære termin.

En annen avis, MailOnline, skriver at terminen er ventet å være i oktober. De har prøvd å komme i kontakt med Middletons talspersoner, men ingen har bekreftet at Pippa er gravid.

Allerede i november begynte ryktene å surre om at begge søstrene skulle være gravide sammen, men ingen bekreftet dette, og det roet seg ganske kraftig etter hvert.

Den gledelige nyheten kommer bare drøye tre uker etter at Pippa Middletons svigerfar ble siktet for voldtekt av mindreårig. Da meldte en rekke britiske og franske medier melder at Matthews er siktet for å ha voldtatt et barn. De angivelige overgrepene skal ha funnet sted i perioden 1998–1999, mens familien var på ferie i Frankrike.

– Det har vært noen tøffe uker for de to familiene, så dette har gitt dem mye etterlengtet lykke og lettelse, sier en venn til The Sun on Sunday, i følge TV 2 .

Matthews og Middleton møttes for første gang i 2012, og giftet seg i mai 2017.

Denne artikkelen handler om Pippa Middleton