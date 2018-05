FIKK IKKE GÅ SLIK: Agnes Arrhult slik hun var kledd både på og av scenen i Gøteborg lørdag. Foto: Privat

Svensk artist kastet ut av Liseberg: For avkledd

Publisert: 29.05.18 10:57

Agnes Arrhult hadde først opptrådt til full jubel fra scenen i den svenske fornøyelsesparken. Så ble hun kastet ut av vakter fordi hun hadde for lite klær på seg.

Agnes Arrhult er en del av søskenduoen Arrhult. Hun var booket til konsert i den svenske fornøyelsesparken lørdag, og på scenen hadde hun på seg en rød bh-lignende topp og olabukser.

Det samme hadde hun på seg da hun sammen med moren og søsteren gikk av scenen for å kjøpe brus rundt på området etter konserten.

På vei til kiosken ble hun imidlertid stoppet av vakter som spurte om hun hadde noe å kle på seg.

– Nei, dette er slik jeg er kledd, svarte artisten i følge Aftonbladet som siterer Gøteborgs-Posten.

Dermed bestemte vaktene seg for å eskortere artisten til utgangen.

Til VG sier Agnes Arrhult at hun synes hele situasjonen var ubehagelig og at hun fikk et lite sjokk.

– Jeg var virkelig ikke klar for å bli kastet ut på grunn av hva jeg hadde på meg etter at jeg nettopp hadde opptrådt på scenen!

– Jeg følte meg objektivisert, for mange menn fikk lov til å gå rundt uten t-skjorte og med badeshorts. De ble ikke kastet ut, sier Agnes Arrhult.

Hun synes personalet på Liseberg håndterte situasjonen dårlig, og sier hun etter hendelsen har funnet ut at mange menn går rundt i parken i bar overkropp uten å få tilsnakk.

– Det er som det finnes en skam rundt kvinnekroppen. Og jeg kjente meg skamfull, avslutter hun.

Liseberg svarer at grunnen til at man blir bedt om å kle på seg er ifølge informasjonssjef Julia Vasilis at man kan bli svett, og at det dermed kan bli ekkelt for andre gjester i attraksjonene på Liseberg.