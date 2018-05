VENNER IGJEN?: Etter en seks år lang krangel har Katy Perry skrevet brev til Taylor Swift. Foto: Danny Moloshok / Reuters

Katy Perry til Taylor Swift: – Jeg er lei for det

Publisert: 09.05.18 22:08

Taylor Swift (28) la ut privat brev med unnskyldning på Instagram.

Etter en offentlig krangel som har pågått i seks år, ser det endelig ut til at Katy Perry og Taylor Swift har blitt venner igjen, melder Dailymail.

Skrev brev

Tirsdag la Taylor Swift ut en video av det som ser ut et veldig privat brev fra Katy Perry (33) på Instagram.

Se instagramvideoen her.

I videoen ser du en konvolutt med et lite hunde-klistremerke på, og et brev ved siden av. Det er vanskelig å tyde hva som står i brevet, men ifølge Dailymail står det blant annet at brevskriveren har «reflektert over misforståelsene mellom oss ... vil gjerne rense luften. Jeg er veldig lei meg for..».

Øverst i bildet har Swift skrevet «Takk, Katy».

Superstjernene har vært uvenner siden Swift anklaget Perry for å ha stjålet tre av backupdanserne hun jobbet med på turné i 2012.

Og da Swift slapp låten «Bad Blood» i 2014, hevdet mange at sangen handlet om nettopp krangelen mellom henne og Perry.

Perry sa for bare ett år siden at det var Swift som hadde startet krangelen, og at hun derfor burde ta første steg for å avslutte den også, men at hun likevel hadde forsøkt å strekke ut en hånd til artist- kollegaen.

– Hun nektet å snakke med meg. Jeg gjør den riktige tingen, men møter en vegg og så skriver hun en sang om meg. Da tenkte jeg bare «Kult, kult, kult. Så det er sånn det skal være».

«Roar»-sangeren sa hun likevel ønsket å legge det hele bak seg.

Katy Perry er ikke den eneste Swift har kranglet med. Hun har også hatt en offentlig uoverensstemmelse med Kim Kardashian og Kanye West.