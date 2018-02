NYBAKT MAMMA: Kylie Jenner. Foto: NTB SCANPIX

Kylie Jenner viser frem datter og røper navnet

Publisert: 06.02.18 22:38 Oppdatert: 07.02.18 03:13

RAMPELYS 2018-02-07T02:13:45Z

Den unge stjernen porsjonerer ut detaljene.

To dager etter at 20-åringen kuppet nyhetsbildet på Super Bowl-kvelden, viser hun nå frem et lite glimt av datteren på Instagram .

Der forteller hun også at den lille jenta har fått navnet Stormi.

– Jeg har aldri følt kjærlighet og lykke som dette før, jeg kunne sprukket! Takk for forståelse, skrev TV-stjernen da hun søndag bekreftet at hun hadde fått en datter 1. februar.

Da hadde rykter om hennes svangerskap kokt på internett i månedsvis.

Kylies storesøster Kim Kardashian West fikk sitt tredje barn 16. januar . Også søsteren Khloe Kardashian skal bli mamma.

Stormis pappa er rapperen Travis Scott.