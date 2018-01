SVEISEN: Prins William i London i går. Foto: Matt Dunham / TT / NTB Scanpix

Prins William barberte hodet

Publisert: 19.01.18 17:37

Vanligvis er det kvinnene i kongefamilien som får oppmerksomhet for frisyrene, men nå vekker prins William (35) oppsikt.

Da prinsen først besøkte Britain’s National Health Service i Chandos House og deretter Evelina London Children's Hospital i London torsdag, var det med ny sveis. Aldri før har William vært så korthåret.

Tronarvingens så å si barberte hode er omtalt både i britiske The Sun og amerikanske People .

Williams stadig minkende manke har tidligere vært gjenstand for vennskapelig fleiping fra hans nærmeste. Under et besøk i Australia for fire år siden, skal kona, hertuginne Kate (35), ifølge NBCNews ha fleipet om at han kunne trenge en alpakka-tupé for å holde varmen.

Også i januar for to år siden, skrev en rekke medier om at William hadde klippet seg kortere enn noensinne. Men det var slett ikke så kort som nå.

Prinsen var ikke særlig langhåret tirsdag heller, da han og Kate besøkte Coventry Cathedral. Men mye har altså forsvunnet siden.

Til Norge

Om to uker, nærmere bestemt 1. og 2. februar, avlegger det britiske prinseparet et besøk i Oslo. Mental helse er et av temaene, og i den forbindelsen skal de møte noen av skuespillerne fra «Skam». William og Kate har sin egen kampanje for å fjerne all stigmatisering rundt psykiske utfordringer.

I Storbritannia er det stor interesse for parets Skandinavia-besøk. 35 britiske pressefolk har søkt om akkreditering og vil følge William og Kate både i Norge og Sverige.

For øvrig venter Kate og William sitt tredje barn i april .