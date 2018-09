FORBUDT FORHOLD: I filmen «En affære» møter vi Tarjei Sandvik Moe og Andrea Bræin Hovig i hovedrollene. Foto: Hallgeir Vågenes

«Skam»- Tarjei etter ny, het rolle: Kunne falt for eldre kvinne

RAMPELYS 2018-09-01T09:00:51Z

I «En affære» spiller Tarjei Sandvik Moe (19) skoleeleven Markus, som innleder et seksuelt forhold til gymlæreren sin, spilt av Andrea Bræin Hovig (45).

Publisert: 01.09.18 11:00

Tarjei Sandvik Moe beskriver sin nye filmkarakter som en selvsikker fotballgutt. En type som er både kompromissløs og uredd for konsekvensene av egne handlinger. Han reflekterer ikke over at det han gjør, kan få svært store konsekvenser for den mange år eldre elskerinnen Anita.

– Han er jo seksten år, og da er driftene ganske voldsomme, tror jeg. Og han er uempatisk. Bryr seg ikke om så mye annet enn seg selv, forteller Tarjei, da VG møter ham på Filmens hus i anledning filmhøsten 2018.

Han syns det var spennende å spille den unge antagonisten.

– De faller for hverandre, men på ulik måte og i usync. Det er ikke en erotisk feel-good film, røper skuespillerparet, men nekter å svare på om filmen får en lykkelig slutt.

Kjent fra «Skam»

Tarjei ble først kjent da han spilte homofile Isak i «Skam». Siden den gang har han hatt det travelt. Han har spilt en av hovedrollene i «Grease» på Chateau Neuf, vært innom TV-serien «Melk», spilt i Anti-teateret og spilt spel på Smøla. Til høsten blir han å se på Oslo Nye Teater, i stykket «Snøfall».

Motspiller Andrea Bræin Hovig på sin side har vært fast ansatt ved Nationaltheatret siden 2002, og har spilt i en rekke filmer og TV-serier opp igjen årene.

Mens Andrea er gift og har tre barn, er Tarjei singel. Selv om de begge er tydelige på at et forhold mellom en lærer og en elev er helt feil, syns ikke Tarjei aldersforskjellen i seg selv er problematisk.

– Kunne du falt for en såpass mye eldre kvinne selv?

– Ja, det er fullt mulig. Helt sikkert. Det tror jeg mange gutter kunne. Jeg tror virkelig ikke det er noen aldersgrense når det kommer til hvem man faller for. Om jeg ville gått for det, hvor lurt det hadde vært, det vet jeg ikke.

Ingen aldersgrense

Andrea sier hun forstår hvorfor hennes karakter innleder et forhold til den seksten år gamle Markus, selv om hun mener det er prinsipielt feil.

– Jeg vet hvorfor det skjer, og hvorfor det skjer akkurat når det skjer. Det håper jeg publikum forstår også. Men greit er det ikke. Jeg har selv skolebarn, og ville ikke sett dem i denne situasjonen, sier hun til VG.

– Det er et faktum over hele verden at man blir tiltrukket av hverandre på tvers av aldersgrenser. Og det er vel også når man er som mest ensom at noe sånt kan skje.

Vil ikke dømme

Andrea presiserer igjen at hun syns det både er uetisk og galt å innlede et forhold til en ung skoleelev, men sier samtidig at det er mange faktorer som spiller inn når man faller for noen. Det å være ensom, og ikke føle seg sett, er noen av dem. Tarjei er enig:

– Anita er en person som ikke blir sett. Også blir hun sett av Markus.

– Ja, det å føle seg sett kan sette i gang de største skred, legger Andrea til.

I motsetning til Tarjei, som sier han kunne forelsket seg i en eldre kvinne, tror hun ikke hun kunne falt for en mann som var så mye yngre.

– Jeg har ikke opplevde det, samtidig som jeg syns det er veldig skråsikkert, nedlatende og fordømmende å si at det aldri kunne skjedd med meg. Med det kaster jeg dritt på alle kvinner som er dritforelsket i en tenåring. Og det vil jeg ikke gjøre. Jeg kan bare si at jeg aldri har opplevd det.

Trend

Mens det i mange år har vært akseptert at eldre menn innleder forhold til unge kvinner, er aldersforskjellen motsatt vei en trend som har spredd seg de siste årene.

Frankrikes president Emmanuel Macron (40) er gift med 25 år eldre Brigitte Trogneux (65). Hun var tidligere hans lærer. Vi ser kjendiskvinner som Kourtney Kardashian (39), Kris Jenner (62), Shakira (41). Aaron Johnson (28) som er gift med den 23 år eldre Sam Taylor- Wood (51).

Bræin Hovig tror alder, og aldersgrenser, er i ferd med å viskes ut.

– Hvis en mann er sammen med en mye yngre kvinne er det ingen som reagerer. Mens om en kvinne er sammen med en mye yngre mann, går alle ut fra at hun er psykopat, eller gal. Det er det utrolig interessant å se nærmere på, sier Andrea.

– Vi er så vant til det motsatte, at hvis vi blir presentert for at kvinnen er eldst, lurer vi med en gang på «hva er galt med henne». Men akkurat et forhold mellom en lærer og en elev, det er jo ikke greit, understreker hun igjen.

Vant til klining

«En affære», som er en erotisk thriller, inneholder en rekke sexscener. Dette var nytt territorium både for Tarjei og Andrea.

– Jeg har ikke gjort så mange sexscener, selv om jeg har gjort mye film og TV. Jeg tror faktisk Tarjei var mer erfaren enn meg når det kom til det å ha sex foran kamera, og å kline, sier hun smilende.

– Ja, jeg har klint mye foran kamera, skyter Tarjei inn.

– Jeg har nesten ikke gjort noe uten at jeg har måttet kline!

Vanvittig

Han var likevel spent før de mest dampende scenene.

– Dette her blir spennende, tenkte jeg da jeg leste deler av manuset. Dette her er helt vanvittig.

Men selv om Tarjei syns noen av scenene var litt ville, klarte skuespillerne å gjennomføre dem uten for mye sjenanse:

– Det var ikke kleint, det mener jeg faktisk, sier Andrea.

Både hun og Tarjei brukte til på å bli kjent, og ble etter hvert gode venner. Det hjalp da de skulle kaste klærne.

– Jeg gikk hjem og var veldig fornøyd, gikk ikke hjem med en følelse av ubehag. Man må ikke glemme at vi driver med et håndverk, og det er vår jobb at det ser riktig ut det vi gjør, avslutter Tarjei.