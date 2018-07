OMDISKUTERT: R. Kelly, her under rettssaken i 2008, der han ble frikjent for barnepornografi. Foto: M. Spencer Green / TT / NTB scanpix

R. Kelly – stjernen som falt fra R & B-himmelen

Publisert: 31.07.18 07:33

Han trodde han kunne fly, men landet med et brak. R. Kelly adresserer nå anklagene gjennom 20 år om seksuelle overgrep, barnepornografi og «sexkult» i den 19 minutter lange låten «I Admit».

R Kelly og da 15 år gamle Aaliyah skapte store overskrifter da det i 1994 kom fram at de hadde giftet seg i all hemmelighet.

Siden har skandalene omkranset den nå 51 år gamle R & B-artisten.

Omgitt av unge jenter

For ti år siden ble Kelly frikjent etter å ha vært tiltalt på 14 punkter for å ha laget en video som viser ham ha sex med en mindreårig jente. Saken hadde rullet i hele seks år.

For to år siden satte artisten sinnene i kok da han og sin daværende kjæreste Halle Calhoun offentliggjorde forholdet sitt. Den da 19 år gamle jenta var ikke engang født da Kellys superhit «I Believe I Can Fly» toppet listene.

I fjor sommer publiserte Buzzfeed en massiv sak med alvorlige anklager mot 51-åringen. Tre familier gikk ut i nyhetsstedet for hevdet at døtrene var fanget i artistens «sexkult». Flere av Kellys tidligere assistenter støttet opp om anklagene.

Det ble meldt om sosial kontroll, hjernevask og et regelsett jentene må leve etter. Anklagene ble avvist av Jocelyn Savage som var en av jentene som bodde hos Kelly, samt artisten selv. Politiet har gjort flere sjekker hos jentene, blant annet på forespørsel fra foreldrene. De har ikke funnet noe grunnlag for å sikte artisten for noen forhold.

– Absurd dritt

Mandag ga den omdiskuterte artisten ut en ny singel, «I Admit». I den 19 minutter lange låten tar han opp kontroversene han har vært gjennom.

– De sier at jeg misbruker disse kvinnene, hva faen er det for absurd dritt? At de er hjernevasket, virkelig? At de er kidnappet, virkelig? Ikke kan spise, virkelig? er blant verselinjene i låten.

– Jeg jakter ikke disse damene, de jakter meg, synger han.

Han følger opp med å si at han ikke han ikke mener ikke å respektere foreldrene som anklager ham.

– Men dette er mitt råd til dere, fordi jeg også er forelder. Ikke dytt datteren din opp i ansiktet mitt, og fortell meg at det er greit. Fordi agendaen deres er å få betalt, og bli sint når det ikke går deres vei.

– Jeg innrømmer at jeg har noen jenter som liker at jeg drar dem i håret. Jeg innrømmer at de elsker at jeg snakker skittent når jeg drar dem i håret. Noen liker at jeg slår dem. (...) Hva noen av disse jentene vil, er for mye for radioen, synger Kelly.

#MuteRKelly

Journalisten bak den omfattende saken i Buzzfeed, Jim DeRogatis, blir i låten anklaget for å ha bygget karrieren sin på å forsøke å ødelegge Kelly. I et intervju med Billboard kommenterer journalisten låten:

– Jeg tror dette er en del av et veldig sofistikert snuoperasjon. «Jeg var seksuelt misbrukt som barn, jeg kan ikke lese, synes synd på meg», sier han.

Litt over et halvt år etter anklagene ble frembrakt av Buzzfeed, kommer BBC med dokumentaren «Sex, Girls & Videotapes». Der kommer det ytterligere sexanklager mot Kelly. Artistens tidligere kjæreste gikk ut og hevdet at han dyrket fram ungjenter ned i 14-årsalderen til å bli hans personlige sex-kjæledyr.

I kjølvannet dukket emneknaggen #MuteRKelly opp på sosiale medier – et virkemiddel fra Times Up-kampanjen for å få folk til å boikotte artisten på bakgrunn av den lange rekken anklager om seksuelle overgrep.

Låten er ikke å finne på Spotify. Det er kanskje heller ikke så rart med tanke på at Spotify reagerte på anklagene mot ham ved å fjerne artisten fra alle offisielle spillelister .

Flere av konsertene hans har blitt avlyst av arrangørene. Og kanskje innrømmer også R. Kelly i låten at kampanjen mot ham funker.

– Jeg innrømmer at jeg har truffet «rock bottom». Og denne dritten har rystet meg, synger han.