UTE: Trude Mostue tapte søndagens tvekamp mot Tiril Sjåstad Christiansen, og måtte dermed forlate «Farmen»-gården. Nå venter sidekonkurransen «Torpet». Foto: Alex Iversen, TV 2

Trude Mostue etter «Farmen kjendis»-exiten: – TV 2 burde tatt mer ansvar

BEITOSTØLEN (VG) Den kjente veterinæren fikk hard medfart under TV-innspillingen, og ville trekke seg etter én uke. – Det var ikke den samme dama som møtte meg etterpå, forteller samboer Cato Sælid.

– Jeg begynte å bli veldig klar for å dra hjem.

Det sier veterinær og TV-personlighet Trude Mostue (50), som søndag ble den fjerde som måtte forlate «Farmen kjendis»-gården, etter å ha tapt sagekonkurransen mot Tiril Sjåstad Christiansen (23).

For Mostues var motivasjon nemlig å drive gården og ta vare på dyrene. Men hun merket fort at hun var ganske alene i nettopp det.

– Det ble mer og mer tydelig for meg at jeg var malplassert i konseptet. Noen tok gården seriøst, mens andre var på trenings- og ferieleir. Jeg gikk til slutt tom for energi, sier tvekampens taper, som likevel gjorde alt for å vinne kampen.

– Jeg prøvde virkelig å vinne. Men jeg valgte Tiril til kamp fordi jeg ville ha et realt siste øyeblikk. Skulle jeg først ut i kamp, var jeg redd for å tape for en av dem som hadde slappet av mer enn meg under oppholdet. Det hadde ikke tatt seg ut. Jeg var klar for en en utfordring, og hvis jeg røk ut - da skulle jeg gå ut med et smell.

– Trodde ikke det skulle være så ille

Til VG har Mostue tidligere vært inne på at hun hadde det tøft psykisk etter at hun kom hjem fra Li gård i Hedmark. Da hun kom hjem dro hun rett til familien sin, som var på båtferie i Hellas.

Det ble ikke like hyggelig som familien hadde sett for seg.

– Det var veldig rart og mye som gikk galt, erkjenner hun.

VINTERIDYLL: Trude Mostue koste seg på Beitostølen sammen med samboeren Cato Sælid i vinterferien da VG kom på besøk. Foto: Terje Bringedal

Investor Cato Sælid, Trudes kjæreste gjennom ti år, forklarer:

– Hun kom, og vi tok henne imot. Men det var en helt annen dame som møtte oss. Utseendet var noenlunde likt, men det tok tre uker å stabilisere psyken hennes. Jeg trodde ikke det skulle være så ille. Hun gikk fra én isolasjon til en annen - en seilbåt. Hun snakket ikke noe særlig og var bare annerledes og sur, sier Sælid, som får støtte av «Farmen kjendis»-samboeren.

– Jeg lå på dekk for det meste. Og var sur og aggressiv. Det er ingen spøk. Spesielt de to siste ukene på gården hadde jeg lagt en demper på meg selv, samtidig som jeg følte at kritikken mot meg var urettferdig. Jeg modifiserte meg for husfredens skyld. Jeg tror det var derfor jeg hadde så mye aggresjon i meg.

– Jeg ble sløyet kolossalt

– Hvordan taklet du det, Cato?

– Det var bare å holde trygg avstand, det. Neida, men jeg var ikke klar over at det skulle bli sånn. Hun har jo en sprudlende personlighet, men hun kom ut med en helt annen én. Det tok to, tre uker før hun var stabil i hodet. Hun tok programmet for seriøst tror jeg. Så kom den akkumulerte irritasjonen. Ikke mot bare meg, men mot alle andre rundt oss også.

I løpet av «Farmen»-oppholdet havnet Mostue i klammeri med flere inne på gården, deriblant Erik Anders Sæter (21), Donna Ioanna (49) og Mina Hadjian (43). Mest på grunn av sin direkte og noen ganger skarpe væremåte. Det var dette som gjorde at hun til slutt så seg nødt til å legge en demper på seg selv.

– Jeg er respektfull, og gikk ikke rundt å hogget folk med øks. Men til slutt følte jeg at om jeg sa noe, ble jeg sløyet så kolossalt etterpå. Det er bare sånn det er der inne, folk tåler mindre og er skjøre.

– Ikke forsvarlig

Mostue er kritisk til hvordan TV 2 i etterkant håndterte henne og de andre deltagerne etter kraftanstrengelsen de hadde vært med på.

FIKK HUND: Schæferen Cash er under et halvt år gammel, og er selvsagt med når Trude og Cato drar på vinterferie. Foto: Terje Bringedal, VG

– Jeg kan ikke tro at jeg var den eneste som følte det sånn. Vi fikk masse bra oppfølging i starten og underveis i produksjonen, og det skal de ha ros for. Men de bør revurdere det som skjer i etterkant, for det er da effekten kommer.

– På hvilken måte?

– Produksjonsselskapet Strix har ansvaret for selve produksjonen, mens tar TV 2 tar over når det er ferdig. Og da burde kanalen tatt litt mer ansvar i etterkant når det kommer til den psykiske ivaretagelsen av deltagerne. Ikke bare stole på at alt er greit når deltagerne sier at det er det. Det er dessverre slik det er med psykologi, og det bør psykologene vite. Jeg har vært med på mye, men det er noe helt annet når du blir isolert på den måten vi ble her.

MØTTE OVERMAKTEN: Tiril Sjåstad Christiansen viste hva hun er god for, og danket Trude Mostue ut av «Farmen kjendis». Foto: Alex Iversen, TV 2

– Hva konkret bør de gjøre, mener du?

– Jeg tror at for de fleste av oss ville det hjulpet med en felles sammenkomst. En hyggelig greie der man møter hverandre på utsiden, snakker og får skværet opp. At man får muligheten til å legge alt dødt og oppleve hverandre i en annen setting - noe så enkelt som det.

Ville hjem

Trude og Cato har datteren Celine (8) sammen. I tillegg har den kjente veterinæren tre barn fra et tidligere forhold. Og det var ikke bare på utsiden at den kjente veterinæren slet. Allerede etter én uke tok hun nemlig tak i produksjonen og sa at hun ville reise hjem. Mye på grunn av savnet etter dem hjemme, men også etter en krangel rundt «Farmen»-bordet, som handlet om at Erik (Anders Sæter, journ. anm.) nektet å melke ku.

– Jeg tenkte «For noe tull, herregud - hva er det jeg er med på?». Jeg så at dette ikke var riktig for meg, og at jeg ikke passet inn. Og da tok jeg en prat med produksjonen og sa at jeg ville hjem. Vi ble enige om at jeg skulle prøve noen dager til, og det ble fort til en uke. Jeg prøvde virkelig, men det var flere dager jeg ville hjem. Og så hadde vi en telefon hjemmefra en dag i uka, men det fikset jeg heller ikke.

Hjemme satt Cato og barna, som fikk beskjed om at Trude ikke ville prate med dem.

– Jeg klarte det ikke, rett og slett. Jeg visste at det kom til å rakne for meg. Jeg er kanskje ikke så tøff som det ser ut på TV, sier hun med et smil.

Nektet «sosialporno»

Samtlige deltagere fikk denne uka brev fra kjente og kjære, noe som naturlig nok førte til at tårene satt løst. Trude Mostue derimot, nektet å åpne brevene foran kamera.

– Cato hadde skrevet noen fantastiske brev, som i utgangspunktet var motiverende. Problemet var at jeg ikke ville være med på noen form for sosialporno. At man skulle sitte og grine foran kamera. Jeg strittet imot konseptet. Jeg visste jeg ville begynne å grine, så jeg valgte å ikke åpne brevene før jeg satt i kjempehytta. Jeg ville uansett ikke lese dem foran de andre i en konstruert situasjon.

– Fikk du kjeft for det?

– Ikke kjeft, men først fikk jeg beskjed om at jeg måtte lese brevene som alle andre. Jeg sa «Nei, det gjør jeg ikke». Så ga de seg. For meg er min familie veldig personlig. Jeg vil ikke dra dem inn i en sånn reality.

STOLTE FORELDRE: Trude og Cato har datteren Celine (8) sammen. Hun koste seg på fjellet sammen med mamma og pappa. Foto: Terje Bringedal, VG

Men gråt, det gjorde Trude. Og det skikkelig, og.

– Ja, jeg gråt en hel dag! En dag jeg visste at jeg skulle få ringe hjem. Jeg tror folk fikk det med seg også. Jeg var helt forstyrret, og tårene bare begynte å trille. Da skjønte jeg at jeg ikke kunne snakke med dem. Det var helt vilt, forteller hun.

TV 2: –Vi prøver å ta vare på deltagerne

– På TV har Trude spøkt med at hun mangler empati. Gjør hun det, Cato?

– Nei, én som har fire unger og samtidig er dyrlege har selvsagt empati. Men hun er en pragmatiker. Det som er med Trude er at hun ikke går og surmuler over ting, hun blir ferdig med det der og da. Vi har alt for mye å gjøre til å henge oss opp i trivialiteter. Hun beskytter seg selv ved å ikke åpne seg. Og da er hun sårbar.

– Trude?

– Jeg og Cato snakker samme språk til hverandre, og han har ikke noe problem med å forstå det. Sånn er vi, og jeg skjønner ærlig talt ikke mange av de reaksjonene jeg fikk der inne. Men jeg tok nok gårdslivet for alvorlig, og det var min største feil der inne. Jeg mener jeg ikke var skarp, men real. Det sier litt om hvor skjære man blir i en trykkoker-situasjon, mener Trude Mostue, som ikke føler hun kunne gjort noe annerledes under «Farmen kjendis».

– Nei, egentlig ikke. Jeg gjorde mitt ytterste. Jeg prøvde og ble mer overbærende. Men jeg angrer ikke på noe som helst. Alt i alt er jeg takknemlig for at jeg fikk denne opplevelsen, sier hun til VG.

VG har vært i kontakt med presseansvarlig for «Farmen kjendis», Alex Iversen, som understreker at det er et profesjonelt apparat som jobber med «Farmen kjendis».

– Vi prøver å ta vare på deltagerne så godt vi kan i alle ledd både før, under og etter produksjonen. Vi har psykolog som er med i castingprosessen. Og alle deltakere er inne til en samtale med psykolog en stund i forkant og får også en samtale rett før innspillingen starter. En deltageransvarlig på gården besvarer spørsmål og håndterer de utfordringer som dukker opp sammen med produsent. Deltakerne har også stående tilbud om å snakke med psykologen gjennom produksjonen, noe flere benytter seg av, sier han.