Modell Eline Syrdalen om hockeyspiller Mats Zuccarello: Min elskede

Eline Syrdalen (27) hyller Mats Zuccarello (31) etter hans NHL-kamp nummer 500 i går.

Publisert: 04.02.19 19:45







Det har lenge vært spekulert om det har oppstått søt musikk mellom de to.

«Gratulerer, min elskede, med spill nummer 500», skriver 27-åringen på engelsk på Instagram:

Det er ikke første gang hun poster bilde av seg og Zuccarello.

Også på nyttårsaften la Syrdalen ut et bilde av de to, iført julegensere med påskriften «All I want for Christmas is you».

VG har ikke lyktes i å få kommentarer fra hverken Syrdalen eller Zuccarello.

Bor i New York

Både Syrdalen og Zuccarello kommer fra Oslo, men begge har sin base i New York. Han spiller ishockey for New York Rangers, mens hun jobber som modell.

I sin niende sesong for New York-klubben fikk Zuccarello søndag sin 500. grunnseriekamp i NHL – alle kampene som Rangers-spiller. Han scoret, men kampen endte likevel med tap mot Tampa Bay Lightning.

Syrdalen ble oppdaget som 17-åring, og hun har blant annet figurert som L’Oreal-modell i Frankrike og en rekke andre land.

– Mitt hjem er alltid Norge. Jeg gikk på Voksen barneskole, Hovseter ungdomsskole og Persbråten idrettslinje. Ingenting slår pappas hamburgere foran peisen en kald vinterdag etter skitur i marka, uttalte hun til Akersposten for to år siden.

Hun har nærmere 40.000 følgere på Instagram. På bildedelingstjenesten linker hun også til filmnettstedet IMDb.com, der det står at hun har fylt rollen som modell i den amerikanske såpeserien «Glamour».