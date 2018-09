DEDISERTE LÅT TIL SØSTEREN: Under forrige lørdags «Stjernekamp» dediserte Chris låten «If I Ain’t Got You» til storesøster Therese. Foto: Julia Marie Naglestad/NRK

«Stjernekamp»-Chris om sin største fan: – Jeg ville aldri byttet Tessa mot en frisk søster

RAMPELYS 2018-09-22T14:21:38Z

FORNEBU (VG) Chris Holsten har vokst opp med en søster med sterk utviklingshemming. Det ville han aldri vært foruten.

Publisert: 22.09.18 16:21

Chris Holsten har med sine millioner av avspillinger på Spotify blitt et kjent navn innenfor popmusikken. Denne høsten er han aktuell i «Stjernekamp», og lørdag er han en av syv gjenværende deltagere som skal kjempe om å gå videre.

Chris’ største fan

Årets «Stjernekamps» kanskje kule alibi fikk forrige lørdag vise seg fra en annen side. Låten «If I Ain’t Got You» av Alicia Keys dediserte han til sin syv år eldre søster, Therese. Hun strålte der hun satt i salen med plakat av lillebroren høyt hevet i været.

– Det var et høydepunkt for meg, og et høydepunkt for henne. Jeg tror det første hun sa var «fader, må jeg skaffe meg livvakter nå», sier Chris og ler.

Han sitter fremoverlent blant pynteputer i 70-tallsstil i dommerrommet på H3 i Fornebu og snakker engasjert om «Tessa».

– Jeg har hatt en privilegert oppvekst, og har vært så heldig å ha en søster som har gitt meg et helt annet perspektiv på livet og fokus på andre verdier, sier 25-åringen til VG.

Chris lyser opp når han snakker om søsteren. Hans største fan, som starter dagen med å høre gjennom alle sangene hans på iPoden.

– Hun er helt rå. Hun kan alle låtene mine. Med én gang jeg har laget en ny låt, sender jeg den til henne. Hun gir meg veldig mye, kanskje uten å være klar over det selv, sier han smilende.

Han forteller at søsteren elsker musikk, og at hun gjerne synger når han selv sitter foran pianoet.



1 av 2 I RUSSETOGET: 14 år gamle Chris triller storesøsteren i russetoget. Privat

Når lillebror blir storebror

Oppveksten med en søster som har cerebral parese, epilepsi, sterkt nedsatt syn og delvis lam har ført med seg et stort ansvar på lillebror.

– Man blir en storebror selv om man er lillebror. Jeg har hjulpet til, blant annet dusjet og vasket henne siden jeg så vidt klarte å gå selv. Jeg ble satt inn i det med én gang, forteller han.

Det var ikke alltid lett for Chris å se hvordan søsteren ble behandlet av andre, på skolen og i resten av samfunnet.

– Jeg kjente på at jeg slet veldig som barn da jentene i klassen hennes skulle ha jentefest, og etter hvert vorspiel. Er det én som ikke blir invitert, er det henne. Det kjente jeg var tøft, og det kjente nok foreldrene våre også på. Det var jo ikke noe vondt ment fra de andres side, men hun fikk ikke hatt det normale rundt, selv om hun gikk på en vanlig skole, sier han alvorlig.

Hver dag fulgte han storesøsteren på skolen. Det hendte at de ble møtt av eldre guttegjenger som gjorde narr av henne.

– Da måtte jeg steppe opp. Det verste jeg visste var folk som kødda med utviklingshemmede folk. Selv om jeg var to hoder mindre, så tok jeg den fighten. Jeg var veldig overbeskyttende overfor henne veldig tidlig.

Familien først

For Chris betydde søsteren at han ikke alltid fikk være med på de samme tingene som kompisene. Biler, merkeklær og andre ting som kompisene var opptatt av, betydde ikke like mye for ham. For ham var familien det som var viktig i livet.

– Så klart, det var ekstra oppgaver for meg. Men jeg ville aldri byttet Tessa mot en frisk søster. Det har gjort noe med meg som person, og jeg hadde ikke vært den samme uten henne som hun er, sier han.

Da han var tolv år skilte foreldrene hans seg. Det var tøft å gå gjennom.

– Hele familiegreia hjemme med skilte foreldre og en søster som ble boende i en bag sammen med meg, ble ekstra styr. Det var et punkt det ble litt for mye for 12 år gamle Chris, husker jeg. Men sånn er det, skilte foreldre er noe mange opplever, så det skal jeg ikke klage over.

Han er glad for at han gjennom «Stjernekamp» ikke bare har fått musikalske utfordringer, men også har fått fortelle sin historie, og kanskje gi litt annet inntrykk av seg selv enn å være «han unge bajasen». Nå håper han å komme gjennom enda en runde av konkurransen.

– Tessa, hun har troen. Hun har alltid troen. Hun håper at brutter’n vinner, uten tvil, smiler han.









1 av 3 STRESSET FOR OPERA: Lørdag er sjangeren opera, og Chris forteller at det blir den mest utfordrende sjangeren. - Jeg er helt grønn, sier han og ler. Frode Hansen/VG