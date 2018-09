NYTT PAR: Helene Olafsen har blitt kjæreste med dansepartneren fra fjorårets «Skal vi danse», Jørgen Nilsen. Foto: Cicilie S. Andersen

Helene Olafsen og Jørgen Nilsen bekrefter forholdet

RAMPELYS 2018-09-18T05:54:08Z

«Senkveld»-profilen avslører at hun har fått seg kjæreste.

Publisert: 18.09.18 07:54

Fredag hadde Helene Olafsen (28) og Stian Blipp (28) premiere på splitter nye «Senkveld». Men også på privaten har 28-åringen grunn til å smile.

Olafsen sjarmerte det norske TV-publikumet i senk under fjorårets «Skal vi danse», der hun svingte seg med Jørgen Nilsen. De to utviklet et nært vennskap. Nå har de blitt kjærester, bekrefter Helene Olafsen til Se og Hør.

– Jeg kan bekrefte at det som står i saken stemmer, men har ikke lyst til å kommentere noe utover det, sier hun til bladet.

De to gikk helt til topps i fjorårets «Skal vi danse», men hadde kjærester på hver sin kant den gang. To måneder etter seieren bekreftet imidlertid Nilsen til Se og Hør at han var blitt singel igjen. I mai i år kunne TV 2 melde at også Olafsen var blitt singel.

Da VG møtte Jørgen NIlsen under innspillingen av «Senkveld» torsdag i forrige uke svarte han avvisende på spørsmål om han og Olafsen er blitt et par.

– Det stemmer ikke, men det er mange som spør. Jeg bare støtter en dansepartner, sa han da.