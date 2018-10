KJENDISPAR: Louise Angelica og John Arne Riise på «Allsang på grensen» for en tid tilbake. Foto: Therese Alice Sanne

John Arne og Louise Angelica Riise selger huset

2018-10-24

John Arne Riise (38) og kona (28) flytter fra Ålesund til Oslo.

Publisert: 24.10.18

Fotballstjernen og kona Louise Angelica har lagt ut eneboligen for salg på Finn.no med en pris på 8,8 millioner kroner.

Louise Angelica, som er blogger, skriver på sin Instastory at de selger huset fordi de skal sette kursen mot Oslo.

« Et nytt kapittel starter nå », skriver hun.

– Louise og John Arne ønsker å flytte nærmere familien og ser etter et koselig hus i et hyggelig nabolag på Østlandet. De har hatt noen fine år i Ålesund, en by begge har blitt veldig glad i. Nå er det full fokus på salg av huset, som de har mange gode minner fra, skriver parets manager, Erland Bakke, i en tekstmelding til VG.

Annonsen byr på en mengde bilder og video fra huset på Naustberget i John Arnes fødeby. Boligen er satt opp i 2014 og har et bruksareal på 372 kvadratmeter – deriblant tre soverom, loftstue og kjellerstue.

John Arne og Louise Angelica har flyttet på seg en rekke ganger. De har bodd i London, India og Oslo, alt etter hvor John Arnes fotballkarriere har ført ham.

Tilbakeblikk : John Arne Riise legger opp

De kjøpte huset i Ålesund i 2016. Samtidig startet Louise Angelica interiørbutikken Savai sammen med svigerinnen Lena Riise. I sommer bestemte de to imidlertid å legge ned bedriften .

Paret har signalisert i noen måneder at de kan komme til å flytte, men det har ikke vært kjent når og hvor. Det har vært spekulert på om de på nytt ville flytte utenlands.