MÅTTE AVLYSE FORESTILLINGER: Kristian Valen forteller at han har fått tarminfeksjon. Her i forbindelse med Melodi Grand Prix i fjor. Foto: Frode Hansen/VG

Kristian Valen måtte avlyse show etter tarminfeksjon: – Var sikker på at jeg skulle dø

Komikeren forteller at han ble nektet av legen å opptre i Konsvinger etter å ha spydd i flere dager.

Fredag hadde Kristian Valen to forestillinger i Lillestrøm. Lørdag var han så dårlig at han dro på legevakten i Oslo, og fikk streng beskjed om å avlyse de to påfølgende forestillingene i Kongsvinger, forteller han til VG.

– Jeg har vært dausjuk. Jeg har vært på legevakten på Ullevål siden i dag tidlig, forteller han på telefon hjemmefra.

– Legen sa at det var «close». Jeg vet ikke hva det betyr, men jeg har fått tarminfeksjon. Kroppen tok ikke opp næring, og jeg har ligget i to døgn og spydd, sier han.

Valen sier at han fortsatt ikke er i form, men at han håper at det blir bedre av å slappe av hjemme.

– Jeg har det helt for jævlig. Jeg var sikkert på at jeg skulle dø i morges, sier han.

Komikeren sier at det ble tatt blodprøver på legevakten som han venter på å få svar på.

Han synes det er veldig leit å avlyse to show. Bookingansvarlig i Artist & Event AS sier til VG at de to showene er flyttet til 16. november, og at dem som har kjøpt billett har fått tilbud om å få refundert beløpet.

– Jeg har kun avlyst én gang tidligere av 4200 show. Men jeg har fått beskjed av legen om at jeg ikke får gå på jobb, og at jeg skal ligge i tre dager uten å gjøre noen ting, sier Valen.

Han takker følgerne sine for gode tilbakemeldinger og sier at han hadde følt seg verre om det ikke hadde vært for dem.