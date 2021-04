Fredrik Skavlan gir seg med «Skavlan». Foto: Line Møller, VG

Fredrik Skavlan gir seg: − Mye jeg kommer til å savne

Fredrik Skavlan gir seg etter 25 år som programleder.

Talkshow-verten sier han gjør sin siste sesong. Det skriver han i et Facebook-innlegg.

«Tidligere i år informerte jeg SVT, TV2 og YLE om at neste sesong med «Skavlan» blir den siste», skriver han.

Til høsten er det 25 år siden han debuterte som talkshow-vert i Norge.

«Og fra og med 2009 har jeg fått dele utallige minner med trofaste seere både i Norge, Sverige og Finland», står det i innlegget.

Skavlan skriver videre at de som produserer programmet denne våren ville teste om redaksjonen kunne få talkshow-formatet til å leve på SVT, også uavhengig av ham:

«Og det kunne det så til de grader – ikke minst takket være programlederen Carina Bergfeldt. Noe som gir meg sjansen til å få være litt mer Fredrik, og litt mindre Skavlan», står det videre.

Til slutt skriver Skavlan hva han kommer til å savne.

«Det er mye jeg kommer til å savne med denne jobben. Gjestene, selvsagt. Publikum. Seerne jeg kommer i prat med i butikken. Men aller mest den fokuserte profesjonaliteten til medarbeiderne mine, for eksempel natten før en innspilling i New York, over den tolvte kaffekoppen idet en gjest har hoppet av.

– Dette kommer ikke som noen stor overraskelse. Fredrik Skavlan signaliserte allerede i fjor at han ville trappe ned, sier programdirektør Trygve Rønningen i TV 2 til VG.

– Nå er det absolutt. Vi vil merke at en epoke er over. For TV 2 har Fredrik Skavlan vært et bra profilprogram. Hvor ellers kan man oppleve Karsten Warholm og Dolly Parton i samme program, fortsetter Rønningen.

Han forteller videre at TV 2 vil sende Skavlan som planlagt denne høsten.

– Vi endrer ikke på sendetiden og han vil være en del av helgepakken, sier Rønningen.

SVT formidler nyheten i en pressemelding:

– Målet mitt som TV-produsent har vært at dette unike talkshowformatet skulle overleve meg som programleder, og takket være min kollega Carina Bergfeldt ser vi nå at dette er mulig. Dermed føler jeg meg fri til å realisere andre ideer mens arbeidsgleden fortsatt er intakt. Hva det vil være konkret, vil vi komme tilbake til, sier Fredrik Skavlan ifølge pressemeldingen.

Den siste sesongen av Skavlan starter i september og vil bestå av tolv episoder.

Det vakte oppsikt da Fredrik Skavlan valgte å forlate NRK og den attraktive «gullrekka» våren 2018.

– Vi var ikke i nærheten av tilbudet til TV 2. De har betalt mye mer, sa kringkastingssjef i NRK, Thor Gjermund Eriksen, til VG den gangen.

Ifølge bransjenettstedet Kampanje var det over 20 millioner kroner som skilte budene fra NRK og TV 2 i 2018. Da mente Trygve Rønningen på sin side at Skavlans inntreden representerte et taktskifte for TV 2 Sumo, og at kanalen så store muligheter for å utvikle og utvide «Skavlan»-universet digitalt. Slik har det ikke gått.

Strømmetallene for «Skavlan» høsten 2020, som VG har fått fra TV 2, viser en stor spennvidde – fra 18.000 seere på sesongens første program – og helt ned til 1000 på to av programmene før jul. Snittet for antall strømminger pr. program for hele sesongen endte på i underkant av 8700.

Daglig leder for Skavlans produksjonsselskap, Monkberry, Marianne Torp Kierulf skriver i en SMS til VG:

– Fredrik har sagt det han har tenkt å si i denne omgang. Vi skal jo lage 12 programmer til høsten, så det er ikke slutt riktig ennå.

VG oppdaterer saken.

