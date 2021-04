Abid Raja dobler støtten til kultur etter klagestorm

Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja sier han forstår fortvilelsen til kulturaktørene. Nå dobler han potten fra 400–800 millioner kroner.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Abid Raja inviterte fredag til pressekonferanse for å informere om ordningene for kultursektoren, samt om ordningen for idrett og frivillighet.

– Vi kjenner på den smerten dere har kjent på, åpner han med.

Kritikken fra norsk kulturliv har haglet mot den ferske stimuleringsordningen. Forrige lørdag ble det nemlig kjent hvilke artister og arrangører som får støtte fra regjeringen.

Stimuleringsmidlene for perioden 1. januar til 30. juni 2021 bevilges i fire omganger, og den totale rammen for hele perioden har til nå vært 400 millioner kroner.

PRESSEKONFERANSE: Abid Raja på talerstolen. Foto: Ole Berg-Rusten

Blant 700 søknader på 500 millioner kroner, fikk 362 søknader bevilget i underkant av 200 millioner kroner i den første runden.

Forstår frustrasjonen

Nå blir det forandring.

– Det har vært en utrolig vanskelig uke for en rekke kulturaktører over hele landet. Jeg skulle ønske jeg kunne møte hver og en av dere så dere kunne tatt deres frustrasjon ut over meg direkte. Jeg forstår dere, sier Raja og legger til:

– Jeg skal ikke komme med noen bortforklaringer i dag. Pandemien gjør alt uforutsigbart.

Dobler potten

Raja forsikrer at han og regjeringen jobber på spreng for å finne løsninger, og at de i 13 måneder har vært i dialog med kultursektoren og hele veien «har holdt ord». Det sier han at de vil fortsette med.

– Mitt budskap er at vi nå vil øke potten til kultur. Vi dobler stimuleringsordningen og legger inn 400 millioner til, sier han og opplyser at alle som har fått avslag, kan søke og få ny behandling.

Kulturministeren sier at regjeringens mål hele tiden har vært å berge kultursektoren best mulig gjennom krisen, og at de jobber dag og natt.

– Det vil komme en da vi skal løfte blikket og se fremover i tid, men nå må vi håndtere en akutt krise.

Om festivaler

Når det gjelder festivaler og sommerarrangementer, og de økonomiske rammene for dette, lover Raja å komme tilbake til dette i løpet av første halvdel av mai.

– Jeg vet at mange ønsker beskjed tidligere, men smittesituasjonen gjør at vi må bruke den tiden helsemyndighetene sier er nødvendig, sier kulturministeren.

– Vi skal gjennom dette sammen. Våren kommer, og det er lys i tunnellen. Tusen takk for at dere holder ut.

