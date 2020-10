GRAVID: Influencer og tidligere blogger Anna Rasmussen (24) og ektemannen Jan Lossius venter barn. Foto: Trond Solberg

Anna Rasmussen og Jan Lossius venter barn

Det avslører den tidligere bloggeren i et Instagram-innlegg.

«Vi er såå glad for å endelig kunne dele dette! Vi har et lite hjerte som slår, og til våren blir vi en familie på seks», skriver Rasmussen i innlegget.

Innlegget har på kort tid fått flere tusen likes. Anna Rasmussen (24) og Lossius har vært sammen siden desember 2015. Paret giftet seg sammen i oktober 2018.

«Tenk at jeg i dag er gift, det er helt utrolig», skrev Rasmussen den gang og fortalte at dagen var vellykket på alle måter, og at hun var så glad og takknemlig.

Lossius er far til bloggerens yngste barn, sønnen Lucas, som kom til verden i oktober i 2016. Hun har i tillegg to barn fra tidligere forhold.

La ned bloggen

I september kunngjorde influenceren tidligere kjent under «MammatilMichelle» at hun ville legge ned bloggen for godt etter ti år.

– For min del så er det flere grunner til at jeg valgte å legge bort bloggen nå, men de viktigste punktene er vel kanskje at inntektene mine i større og større grad kommer fra andre kanaler, og det er likevel bloggen som tar mest tid, og som gir mest unødvendig stress, sa Rasmussen til VG den gang.

Rasmussen har hatt blogg-pauser også tidligere, men kunne forsikre at hun nå sluttet for godt. Hun understrekte samtidig at hun ville dele mye med sine følgere, men altså i andre sosiale kanaler.

Skal ta utdanning

I samme intervju avslørte den tidligere bloggeren at hun planla å ta flere eksamener i høst med sikte på å bli ferdigutdannet en dag.

– Jeg ønsker å være et godt forbilde for barna mine, og faktisk kunne si til dem en dag at man trenger en utdanning, og kunne vise til at selv jeg snudde meg rundt og fullførte til slutt. Akkurat nå har jeg fokus på å fullføre videregående på nett, og etterpå skal jeg velge meg en utdanning, sa Rasmussen.

