Billie Eilish får støtte etter kroppshets: − Hun er vakker og normal

Da bilder av Billie Eilish (18) gikk viralt, hadde flere noe å si om kroppen hennes. Det ble ikke godt mottatt.

18 år gamle Billie Eilish har de siste årene blitt en popsensasjon, ikke bare for musikken, men for sine stilige og løstsittende klær, og for sine meninger om å normalisere kropp.

Stjernen har vært åpen om at hun ikke vil bruke tettsittende klær, for å slippe kommentarer om kroppen sin.

Men så gikk paparazzi-bilder av Billie Eilish iført noe mer tettsittende, singlet og shorts, viralt. Det melder amerikanske medier, blant annet Today.

Dette førte til en rekke kommentarer på sosiale medier om 18-åringens kropp. En person skal ha kommentert på Twitter:

«På ti måneder har Billie Eilish utviklet kroppen til en vinmamma i 30-årene», ifølge Billboard.

Det har skapt reaksjoner. Blant annet skuespiller Kat Dennings tok til Twitter i solidaritet med Eilish.

– Vakker og normal

Skuespilleren ber alle som reagerer på at Eilish har en normal kropp, ta en lang titt på seg selv.

– Som en som så akkurat slik ut i hennes alder; det hadde vært fint om dette usunne tullet dro rett til helvete. Hun er vakker og normal, farvel, står det i Twitter-meldingen til Dennings.

Også Eilish har på sitt vis svart de som «bodyshamer» henne. På Instagrams historiefunksjon delte hun influencer Chizi Duru sin video, som handler om å normalisere ekte kropper.

– Dere må begynne å normalisere ekte kropper, sier Duru i klippet, og legger til:

– Mage er normal. Bryster henger, spesielt etter amming. Instagram er ikke ekte.

På torsdag tok Duru til Instagram-historien sin for å snakke om at videoen hennes gikk viralt etter at Eilish delte den.

– Jeg vet hvorfor hun delte videoen, fordi bokstavelig talt ikke alle ser like ut, og sosiale medier har virkelig snudd opp ned på det vi mener er en normal kropp. Vær så snill å la (Eilish) være i fred.

