ARMY BOYS: Sjur Vatne Brean og Herman Flesvig som en del av «Army boys» i serien «Førstegangstjenesten» Foto: Skjermdump NRK

Taktikken for å holde masken i «Førstegangstjenesten»: «Jeg hater deg, Herman Flesvig»

Kompisene Sjur Vatne Brean og Tord Kinge måtte følge godt med da de spilte mot Herman Flesvig. Han lirte nemlig av seg nye replikker i hver tagning.

– Det var veldig gøy. Herman er en skikkelig fin og jordnær fyr, som spiller alle opp. Han er jo hysterisk morsom, og man merker ikke når kamera ruller og ikke. Det var vanskelig å ikke le, sier Sjur Vatne Brean (20).

Brean er aktuell med sesong to av NRK-serien «Rådebank», og Viaplay-serien «Delete Me». Ellers har han hatt diverse biroller. Blant annet spilte han i serien «Blank» og i filmen «Ut og stjæle hester». Nå har han også en birolle i serien «Atlantic Crossing» som har premiere 25. oktober på NRK.

Fredag slapp NRK fem av de ti nye episodene av «Førstegangstjenesten», og denne fredagen kommer fem nye. I serien spiller komiker Herman Flesvig flere karakterer han selv har skapt, og i januar satte han seerrekord med to pilotepisoder av humorserien.

HAT: Sjur Vatne Brean sier han må late som om han hater Herman Flesvig for ikke å få latterkrampe under innspilling. Han mener man kan se det i blikket hans. Foto: Skjermdump NRK

De nye episodene som ikke har vært vist på lineært TV, men bare i NRK TV, har mellom 789.000 seere og 890.000 seere.

Og stemningen under innspillingen av serien har tydeligvis vært god. Noen av skuespillerne har rapportert om mye humor og at de ble slitne av latterkrampe.

Selv hadde Brean en noe unik taktikk for å unngå latterkrampe på sett.

– Inne i hodet mitt måtte jeg bare tenke: «Jeg hater deg, Herman Flesvig». Det kan man nok se i blikket mitt.

INTENSE BLIKK: Tord King og Sjur Vatne Brean spiller mot Herman Flesvig i «Førstegangstjenesten». For å virke som om de hater ham på skjermen, må de faktisk tenke at de hater ham. Foto: Skjermdump NRK

For Brean var det stas å spille i «Førstegangstjenesten» av flere grunner. Blant annet spiller han med kompisen Tord Kinge (20). De to gikk på Hartvig Nissen skole sammen. Nå jobber de med å sette opp en revy for Edvard Munch videregående skole sammen.

I tillegg kan de offisielt si at de er en del av Herman Flesvigs, eller karakteren «Preben Lohrengrens», gruppe «Army boys».

– Jeg hadde ingen anelse om at det skulle bli så stort. Etter pilotepisodene var det flere som ropte «Army boys» og «Lillefitte» etter meg, sier Brean.

KOMPISER: Tord Kinge og Sjur Vatne Brean har vært kompiser lenge før de ble en del av «Førstegangstjenesten» og «Army boys»-universet. Foto: Privat

Også Tord Kinge synes det var stas å spille med kompisen, og ikke minst å spille mot Herman Flesvig.

– Han er ekstremt dyktig, og veldig hyggelig. Jeg lærte mye av innspillingen. Det var god trening i å spille andre gode. Oppgaven min i serien er jo å «serve», og legge opp til at Herman skal «smashe», sier han.

Kinge har hovedrollen i del to av serien «Nudes», som også gikk på NRK. I tillegg har han flere prosjekter på gang, men «Førstegangstjenesten» var et slags høydepunkt.

– Det var et par ganger det var vanskelig, men man må bare prøve. For han sa jo noe nytt hver gang, og det er da man ler, ikke sant, når man ikke vet hva som kommer, forteller Kinge.

FØLG MED: Tord Kinge måtte følge ekstra godt med under innspillingen av «Førstegangstjenesten», ettersom Herman Flesvig alltid kom med nye, «hysteriske» replikker. Foto: Skjermdump NRK

– Jeg måtte finne en taktikk på det etter hvert. Jeg så for meg at alt han sa var superirriterende.

– Kompisen din sier han måtte tenke at han hater Herman Flesvig?

– Ja, det var jo sånn jeg holdt på også.

De to unge skuespillerne er begge enige om at en rolle i «Førstegangstjenesten» var en unik opplevelse. Kinge forteller at lærdommen derfra er noe han alltid vil kunne ta med seg videre, mens Brean minner seg selv på hvor stort hele konseptet har blitt:

– Nå har jeg vært med i «Førstegangstjenesten», det kommer jeg alltid til å ha vært med i. Det er veldig stas. Jeg synes det er noe litt fint at en sånn tullete serie får lov til å bli såpass stor.

