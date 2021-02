REAGERER: Tidligere «Ex on the Beach»-deltager Cristian Brennhovd vil at siste episode av podkasten «Dagen Derpå» skal fjernes. Foto: Siri Berge Christensen

Vurderer søksmål etter podkast-uttalelser: − Langt over streken

Cristian Brennhovd reagerer sterkt på at han anklages for alvorlige forhold mot ekskjæresten sin i en podkastepisode, uten at han fikk forsvare seg. Nå vil han ha episoden fjernet.

– Jeg vurderer å gå til søksmål for overtramp av privatlivets fred og ærekrenkelse, sier tidligere «Ex on the Beach»-deltager Cristian Brennhovd.

Søndag gjestet Brennhovds ekskjæreste, tidligere «Ex on the Beach»-deltager Sandra Fjeldberg, podkasten «Dagen Derpå». Podkasten ledes av tidligere «Paradise hotel»-deltager Sania Smestad og «Ex on the Beach»-aktuelle Yasmine San Miguel.

I episoden anklager Fjeldberg en ikke navngitt ekskjæreste for flere private forhold. Hun støttes av programleder San Miguel, som sier hun var vitne til en av hendelsene i fjor sommer.

Selv om ekskjæresten ikke omtales ved navn, gis beskrivelser av hvem han er, samt at han og Fjeldberg ble kjærester etter forrige sesong av «Ex on the beach».

– Alle som kjenner disse personene og dette miljøet vet at ekskjæresten det snakkes om er meg. Og om man ikke kjenner miljøet, er det veldig enkelt å søke seg frem til mitt navn, sier Brennhovd.

VG omtaler saken i overensstemmelse med Brennhovd, men går ikke i detalj på anklagene som er fremmet.

– Jeg blir anklaget for det ene og det andre, uten at jeg får forklare meg. De har tråkket langt over streken ved å poste en sånn podkast uten å kontakte meg.

Selv mener han at hendelsene ikke stemmer.

– Yasmine og Sandra er venner, og nå rotter de sa sammen for å ta meg og samtidig få podkasten til å komme på topplisten. Og det har de klart, nå ligger den tredjeplass.

– Du sier du ønsker minst mulig oppmerksomhet i denne saken. Hvorfor velger du da å stille med navn i VG?

– Jeg vil jo ha saken frem, ettersom jeg føler jeg har blitt veldig tråkket på.

Brennhovd mener Bauer Media har et ansvar for podkasten «Dagen Derpå». – Når de sponser og ordner studio må de jo i alle fall lære de opp til å gjøre jobben skikkelig. Foto: Siri Berge Christensen

VG har vært i kontakt med Brenhovds ekskjæresten, Fjeldberg, som har følgende kommentar:

– Jeg skjønner at han synes det er kjipt, men vi har jo ikke nevnt navn, og vi har heller ikke forklart ting i detalj. Jeg synes det er viktig å kunne snakke om sånne ting, fordi det er mange som går gjennom lignende og ikke tør å snakke høyt om det, sier hun.

Beklager

På Bauer Medias egen podkastplattform, Podplay, stå det at «Dagen Derpå» er «En podkast fra Bauer Media». På Spotify står det at podkasten er «By Bauer Media».

Brennhovd spurte Bauer Media om hvorfor han ikke var blitt kontaktet i forbindelse med episoden. Da ble realityprofilen sendt videre til programlederen for podkasten, San Miguel:

«Sandra fikk komme i studio å fortelle sin historie. Du er velkommen i studio du også, om du ønsker det. I denne episoden har ditt navn blitt skjermet for offentligheten. Mye av det som blir sagt og nevnt i podkasten er hendelser som allerede har vært ute i mediene. Hendelser både du og Sandra har kommentert» heter det i e-posten VG har fått tilsendt.

At hendelsene har blitt omtalt i mediene tidligere, sier Brennhovd er feil.

Etter at Brennhovd mottok e-posten, ble han oppringt av San Miguel.

– Jeg prøvde å få kontakt med ham før episoden ble publisert, men så fikk jeg ikke svar. Jeg burde ha ventet og jeg burde ha sendt ham skriftlig henvendelse, noe jeg ikke gjorde. I ettertid har jeg unnskyldt meg og sagt at jeg er lei meg, sier hun.

Hun sendte også en skriftlig beklagelse på mail.

Brennhovd mener han ikke har fått et eneste ubesvart anrop, sms eller e-post i forkant av publisering.

– De har i så fall ikke prøvd hardt å kontakte meg.

Han sier unnskyldning ikke er god nok, og han ønsker episoden fjernet.

– Men de ville ikke fjerne fordi de aldri nevnte navnet mitt. Men da Yasmin beklaget seg over telefon, unnskyldte hun seg også for at navnet glapp på et sted ut i episoden.

San Miguel presiserer til VG at det ikke var en glipp.

– Vi sa navnet hans i forbindelse med omtalelse av den forrige «Ex on the beach»-sesongen og om vi hadde tatt ut navnet, ville jo folk skjønt at det var han vi snakket om i resten av episoden.

Vil ikke fjerne

San Miguel ønsker ikke å slette episoden.

– Vi nevnte jo ikke navnet hans i den sammenhengen, det er han som velger å stå frem nå. Men jeg skjønner at han reagerer, og det er derfor jeg har lagt meg flat.

– Hvorfor måtte han selv ta kontakt før du ba om unnskyldning?

– I ettertid har jeg sett at det var galt. Dette er veldig nytt for meg og jeg lærer mens jeg går. Forhåpentligvis skjer ikke dette igjen.

– Han sa med egne ord at hvis han fikk en skriftlig unnskyldning, så ville saken være død. Derfor kommer dette veldig overraskende på meg, sier hun.

– Tar det ikke seriøst

Brennhovd sier han la ballen død med San Miguel fordi han mener Bauer Media også har et ansvar.

– Når de sponser og ordner studio må de jo i alle fall lære de opp til å gjøre jobben skikkelig. Det virker som de vil ha så lite som mulig å gjøre med dette, og at de ikke tar det seriøst, sier Brennhovd om Bauer Media.

Bauer Media driver radiokanaler som Radio Norge og Radio 1, og har podkaster som «Jentesex» og «Relasjonspodden» i podkastporteføljen sin.

– Det redaksjonelle ansvaret ligger hos dem som publiserer podkasten, altså San Miguel og Smestad, sier podkastsjef i Bauer Media, Øystein Weibell.

Det bekrefter også San Miguel.

Advokat Jon Wessel-Aas har jobbet en årrekke med medierett. Han ønsker ikke å kommentere denne saken konkret, men uttaler seg på generelt grunnlag om hvem som har ansvar for innhold som publiseres.

– Rettslig sett er det den som ytrer seg som har hovedansvaret, men når noe publiseres av medier som omfattes av medieansvarsloven, har også utgiveren som et erstatningsansvar hvis innholdet krenker noen privatliv eller er ærekrenkende.

Wessel-Aas sier en utgiver defineres ved at man har en eierrolle i form av økonomisk og administrativt ansvar for publikasjonen.

ADVOKAT: Jon Wessel-Aas har jobbet en årrekke med medierett. Foto: Monica Kvaale

Bauer Media er kun distributør og annonsepartner, ifølge podkastsjef Weibell.

– Det er podkasterne som står bak disse konseptene og er ansvarlige for dem, sier Weibell.

– I dette tilfelle er det er podkasteren som eier innholdet, har det økonomiske og administrative ansvaret, og dermed utgiver.

Brennhovd mener likevel at Bauer Media har et ansvar.

– Hvem som til slutt står til ansvar får et advokatfirma finne ut av, med mindre episoden fjernes.