Hertuginne Meghan og prins Harry. Foto: Frank Augstein / TT NYHETSBYRÅN

Meghan Markle med anklager mot kongefamilien

I et nytt klipp fra det kommende intervjuet med Oprah Winfrey, sier Meghan at hun ikke er redd for konsekvensene av å si sin mening.

Av Siri Berge Christensen

Til helgen slippes det eksklusive Oprah Winfrey-intervjuet med hertugen og hertuginnen, der de angivelig skal fortelle om den turbulente tiden som kongelige.

– Mye er allerede mistet, sier hun i et nytt klipp fra intervjuet som skal sendes på TV-kanalen CBS på søndag.

Meghan mener ingen kan forvente at hun skal sitte stilltiende å se på dersom de kongelige er en del av dem som sørger for å «opprettholde falske påstander om oss».

Uttalelsen kommer ifølge BBC i kjølvannet av at Buckingham Palace uttalte at de har startet en gransking av påstander om at Meghan skal ha mobbet ansatte.

Det er knyttet stor spenning til intervjuet, og allerede mandag ble traileren sluppet.

Der forteller prins Harry om bekymringen for at historien «gjentok seg selv» før han og kona bestemte seg for å trekke seg tilbake fra den kongelige familien.

Anklaget for mobbing

Onsdag startet Buckingham Palace å undersøke mobbeanklager mot Meghan.

Bakgrunnen er en klage som skal ha blitt sendt inn under hertuginnens tid i Kensington Palace, og hevder at hun «drev to personlige assistenter ut av husstanden og undergravde tilliten til et tredje medlem av staben». Det skal også til tider ha resultert i tårer.

– Vi er skuffet over å se at denne ærekrenkende skildringen av hertuginnen av Sussex, blir gitt spalteplass, sa en talsperson for Meghan.

Talspersonen mente det ikke er tilfeldig at flere år gamle «forvrengte» beskyldninger blir gitt til britiske medier kort tid før hun og hertugen skal snakke åpent og ærlig om deres erfaringer de siste årene.