Hertuginne Meghan om krangel med pappa: Ville han skulle si sannheten

Oprah Winfrey og det britiske prinseparet var tema på CBS mandag. Der kom det frem enda mer krutt fra det omstridte intervjuet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Til tross for de massive overskriftene verden over det siste døgnet – ikke alle betroelsene til prinsen (36) og hertuginnen (39) i den oppsiktsvekkende samtalen med Oprah Winfrey (67), ble vist i USA søndag kveld.

Kort etter at intervjuet gikk på lufta, meldte CBS at de har mer på lager, og mandag kl. 13 norsk tid, dukket Oprah Winfrey opp på «CBS This Morning».

Presisering om hudfarge

Oprah presiserte ifølge CBS like før sendingen mandag at det er viktig for prins Harry at det kommer frem at dronning Elizabeth og prins Philip aldri har kommentert Archies hudfarge.

Men prinsen legger ikke skjul på at rasisme var en medvirkende årsak til at han og familien flyttet fra landet. Når Oprah spør ham direkte, svarer han:

– Det spilte en stor rolle, ja.

Gayle King (66), Oprahs nære venninne gjennom mange år, er blant CBS-reporterne som tar videointervjuet med Oprah dagen derpå.

SCOOP: Oprah Winfrey under intervjuet med Meghan og Harry. Foto: HARPO PRODUCTIONS / Reuters

Hertuginne Meghan berører også krangelen med sin far, Thomas Markle (76), som hun ikke skal ha sett siden før hun giftet seg. Han var som kjent ikke med i bryllupet.

Thomas Markle: – Sønderknust etter brevlekkasje

Mye av krisen mellom far og datter skal bunne i hans nære forhold til britiske tabloider.

– Jeg vil bare at du skal fortelle meg. Og hvis du sier sannheten, så kan vi hjelpe. Men han var ikke i stand til det, sier Meghan i den nye klippene.

Meghan sier at pressen i starten prøvde å kontakte foreldrene hennes, og at hun på sin side forsøkte å beskytte dem.

– I over ett år prøvde pressen i Storbritannia å finne faren min, og de bestakk folk med mye penger for å få tak i adressen hans, sier hertuginnen.

– Føltes det som et svik da du fant ut at faren din jobbet med tabloidene? spør Oprah.

– Jeg prøver å finne ut om jeg er komfortabel med å snakke om dette, svarer Meghan etter litt betenkningstid.

Oprah forteller til King at intervjuet varte i 3 timer og 20 minutter, og at det ble klippet ned til en time og 25 minutter.

– Jeg sa til teamet mitt at det viktigste spørsmålet å få svar på er «hvorfor dro de?». Det var en så viktig historie som skulle deles.

Oprah sier hun tror det var viktig for paret å stå frem fordi det er blitt fremsatt så mange usanne påstander fra ulike hold over mange år.

Meghan sier også i de nye klippene som vises at støyen ble enorm i sosiale medier, og det strømmet på med hets og stygge ting, deriblant rasisme.

Oprah sier at det er umulig for andre å forstå hva Meghan og Harry er blitt utsatt for i offentligheten.

– De vil ha privatliv på den måten at de ønsker grenser og at de ikke vil bli invadert, selv om de er offentlige personer. Sånne grenser vil alle mennesker ønske seg.

Hevder dronningen avlyste

I de nye klippene, som ikke ble vist søndag, sier blant annet prins Harry at dronningen avlyste et planlagt besøk hos henne på Sandringham da det stormet som verst rundt prinseparets beslutning om å bryte ut av kongehuset for over ett år siden.

Harry og Meghan hadde da flyttet til Canada, og dronningen, Harrys bestemor, skal ha invitert dem personlig for et overnattingsbesøk.

– Men da vi landet fikk vi beskjed om at det var avlyst.

–Giftig miljø

Harry sier også at det er vanskelig for ham å uttale seg om hvordan broren, prins William (39), og de andre i kongefamilien har det.

– Det er et giftig miljø, men jeg vil alltid være der for dem, sier Harry om familien.

Kongehuset har så langt ikke kommentert de alvorlige påstandene, som at hertuginnen angivelig ikke fikk hjelp da hun gikk med selvmordstanker – og at noen i kongefamilien skal ha vært bekymret for hvor mørk i huden parets sønn Archie (snart to år) ville bli.

– Det var rart, og jeg ble litt sjokkert, forteller prinsen om da det aktuelle skal ha kommet opp. Samtidig sa han at han ikke kom til å se noe mer om dette.

Nå har Oprah altså presisert, etter prinsens eget ønske, at dette ikke handler om dronningen (94) eller hennes ektemann, prins Philip (99).

Oprah presiserer i det nye intervjuet at Harry aldri delte med henne hvem som kommenterte hudfargen, selv om hun forsøkte å få ham til det både foran og bak kamera. Selv ble talkshow-dronningen overrasket over at hudfargen i det hele tatt ble et tema.

Prins Harry til Oprah: – Følte meg veldig sviktet

Prins Harry hevder i intervjuet som ble vist søndag at hans far, prins Charles (72), på ett tidspunkt sluttet å svare på telefonoppringningene hans.

På spørsmål om prinsen ville forlatt kongehuset om det ikke var for Meghan, svarte han benektende.

– Jeg ville ikke vært i stand til det, fordi jeg var fanget i systemet.

Kanalen viser også nye klipp hvor Meghan snakker om pressen.

– Media rapporterer ikke om nyhetene, de lager nyhetene, sier hun.

Den amerikanske TV-kanalen har betalt Oprah Winfreys produksjonsselskap, Harpo, et sted mellom 60 og 77 millioner kroner for rettighetene til intervjuet med prinseparet.

«Oprah vil bli den eneste vinneren», skrev The Telegraph før den omstridte samtalen gikk på lufta.

Selv skal ikke prins Harry og hertuginne Meghan ha mottatt noe honorar for å stille.

Meghan om å forlate det britiske kongehuset: − Så ingen løsning

Jonny Dymond (51), kongehusekspert i BBC, omtaler anklagene som «knusende».

«Det går mot verst tenkelig scenario for Buckingham Palace», skriver Dymond i en kommentar.

Kongehuseksperten, som stiller seg tvilende til om det i det hele tatt vil komme noe motsvar fra hoffet, legger til:

«Det er verdt å minne om at vi enn så lenge bare har fått én side av saken. Og Meghan har ikke røpet hvem som uttalte seg sånn om Archie. Men det er en grusom beskyldning for kongehuset å håndtere.»

– Skammelig

Intervjuet omtales både i Storbritannia og resten av verden som «en bombe».

TV-profilen Piers Morgan (55), som fra før av er svært skeptisk til at prinseparet trakk seg ut av kongehuset, er i harnisk over TV-intervjuet, som han beskriver som «skammelig» og et «svik overfor dronningen og kongefamilien»:

Tennisstjernen Serena Williams (39) uttrykker på sin side sympati og kjærlighet overfor sin venninne Meghan, som hun beskriver som «et godt eksempel, full av empati og medfølelse»:

Intervjuet vises i Norge på TV3 og Viaplay mandag kveld.