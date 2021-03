17. MAI-GENERAL: Kulturminister Abid Q. Raja skal også i år lede den nasjonale 17. mai-komiteen. Foto: Terje Bendiksby

Abid Q. Raja: Ingen normal 17. mai-feiring

Kulturminister Abid Q. Raja tror ikke på den helt store 17. mai-feiringen heller i år, men håper at det kan åpnes for lokale markeringer og barnetog.

På ettårsdagen for nedstengningen av Norge har kulturministeren lagt ut en lengre og personlig tekst på sin Facebook-side der han innstendig ber det norske folk om å holde ut og ikke miste håpet.

Samtidig – som leder for den nasjonale 17. mai-komiteen, slik han også var i fjor – vil Raja forsøke å få til en så oppløftende 17. mai-feiring som mulig.

– Det blir ikke de gigantiske samlingene som vi er vant med, men vi skal forsøke å legge til rette for lokale markeringer og nabolags-barnetog. Kanskje kan vi få til noen type barnetog med korps i mer sentrale områder, for eksempel ett eller to som kunne spilt på Slottsplassen også. Dette uteble jo helt i fjor. Men det blir også i år uten publikum, sier Raja.

Han kommer nå snarlig til å kalle sammen en referansegruppe – også den identisk med gruppen i fjor – for å starte arbeidet.

– Ikke minst for å koordinere arbeidet mellom byer, distrikter, helsemyndigheter og regjeringen. I fjor sang for eksempel hele Norge nasjonalsangen «Ja vi elsker» samtidig. Det er noe jeg vil drøfte med 17. mai-gruppen om vi skal gjenta i år, sier Abid Q. Raja og legger til at han synes det er trist at man må ha en «nasjonal 17. mai-komité.

– For det betyr at vi ikke kan ha de normale feiringene over hele landet som vi er vant til, og det betyr at det også i år vil bli smittevernbegrensninger på feiringen. Men nå har kommunene gjort seg erfaringer med én uvanlig 17. mai-feiring, og jeg er spent på å høre mer om hva de syntes funket bra i fjor – og hva som ikke funket så bra. Dette er ideer og tanker man kan ta med seg videre til årets feiring, sier han.

Raja vektlegger at det pr. i dag er veldig usikkert rundt det muterte viruset som skaper store utfordringer, men han er optimistisk rundt den økte graden av vaksiner, selv om ingen nå kan si hva slags tiltak og begrensninger Norge har om to måneder.

– Vi i regjeringen vil innhente råd fra helsemyndighetene, og mot slutten av april vil vi kunne si noe om hvordan dagen blir.

I sitt Facebook-innlegg skriver kulturministeren at «jeg kan forstå at folk er drittlei coronaen. Jeg er også drittlei coronaen».

«Så er det ingen ord som kan veie opp for fortvilelsen som kultur, frivillighet og Idretts-Norge har stått i. Ingen ord vil veie opp for denne vanskelige situasjonen.

Ingen ord vil veie opp for karrierer som er satt på vent, instrumenter som er solgt eller fotballsko som er lagt på hylla», skriver han om det første året i coronaens tid.