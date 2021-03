KOMIKER: Herman Flesvig er en av Norges største komikere. Her fra et intervju med VG i fjor høst. Foto: Maud Lervik

Herman Flesvig om kjæresten: − Jeg tør å vise mine sårbare sider

Herman Flesvig åpner seg om forholdet, og forteller hva han gjør dersom han blir sjalu.

Av Siri Berge Christensen

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Jeg skjønner godt at samboeren min kan bli litt svett noen ganger. Det å leve med meg, det er jo mye høyt og lavt, og til tider ganske krevende, sier Herman Flesvig (29) i det nyeste nummeret av Elle.

I magasinet, som kommer i butikk denne uken, forteller komikeren om oppveksten, kjæresten og veien til å bli en av Norges største komikere.

Det var i fjor sommer at Flesvig bekreftet at han hadde fått seg kjæreste. Ikke lenge etterpå avslørte han at de skulle bli samboere.

Flesvig har vært svært tilbakeholden med å avsløre detaljer om henne, og har uttalt at han ønsker å holde forholdet privat.

Til Elle åpner han seg midlertidig om forholdet deres.

– Vi snakker om ting. Jeg forteller henne hvordan jeg reagerer og hvordan jeg er, vi holder ingenting skjult for hverandre. Vi er hundre prosent ærlige om hvordan vi har det. Også er vi snille mot hverandre og respekterer hverandre. Det er ingenting som er feil. Hvis jeg for eksempel opplever å være sjalu, eller er litt sår, så sier jeg det heller enn å bite det i meg, som sikkert er typisk at mange gjør, sier han og legger til:

– Jeg tør å vise mine sårbare sider, gråte og vise at jeg synes ting er vanskelig.

Han forteller at han finner lykke i de trygge og enkle tingene som kvalitetstid med kjæresten eller krabbefiske med «gutta».

I intervjuet snakker også Flesvig om diagnosen ADHD, som han tidligere har fortalt har hjulpet ham i karrieren.

– Det er typisk at man hører at folk med ADHD klikker. Men da er det fordi de ikke klarer å prate om det de føler, det er noe som ligger og ulmer. Det gjelder jo alle mennesker, også dem uten ADHD.

Når han har behov for å lufte tankene ringer han manager Laila Robe eller kjæresten. Han kan også finne på å dra hjem til familien i Siggerud.

Ikke styrt av penger

Med «Førstegangstjenesten» har Flesvig satt seertallsrekorder på NRK, og med Mikkel Niva har han Norges største podkast «Friminutt».

Til Elle sier han at fokuset alltid har vært på å ha det gøy, og at manager Robe har hatt en strategi om at han ikke får vite hvor mye penger det er i en jobb, før han har takket ja.

Han har tidligere uttalt til VG at han får ukelønn.

– Jeg har null oversikt over hva jeg tjener. Jeg ønsker heller ikke å bli styrt av penger, sa han.

Mandag meldte Flesvig og Niva overgang fra NRK til Schibsted.

– Etter snart tre år med «Friminutt», så er det på tide at vi trekker inn i klasserommet og begynner å jobbe litt for pengene. Når det gjelder selve innholdet vi skal lage kan vi garantere like meningsløst innhold, fjas og moro som før, sa Flesvig og Niva i en pressemelding.