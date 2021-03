Thomas Felberg: - Jeg var et problembarn

Skolehverdagen var vanskelig for Thomas Felberg. Han var en guttunge som kjente på at han ikke helt passet inn. Den litt «unorske» energien ble også for mye for noen da han dukket opp i «Farmen Kjendis».

Av Ingrid Johansen og Ola Vatn (foto)

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Jeg lever med følelsene utenpå. Jeg har alltid følt meg litt unorsk, sier Thomas Felberg (49).