Bygger karriere på beatboxing

Spencer Polanco Knight er den femte mest fulgte, ifølge Dexerto. Han går under navnet spencerx på TikTok og har over 51 millioner følgere. Han har bygget karrieren sin på å beatboxe, og har blant annet hatt samarbeid med artister som Alicia Keys og Sean Kingston. I følge Forbes er han på sjette plass over de som tjener mest på appen.