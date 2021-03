PODKAST-TOPPER: Mikkel Niva og Herman Flesvig på rød løper til Gullruten i juni 2020. Foto: Frode Hansen

Herman Flesvig og Mikkel Niva melder overgang fra NRK til Schibsted

Schibsted satser stort på lyd. Nå har de snappet opp stjernene fra landets største podkast.

Av Maria Støre

Publisert: Nå nettopp

– Etter snart tre år med «Friminutt», så er det på tide at vi trekker inn i klasserommet og begynner å jobbe litt for pengene. Når det gjelder selve innholdet vi skal lage kan vi garantere like meningsløst innhold, fjas og moro som før, sier Herman Flesvig og Mikkel Niva i en pressemelding fra Schibsted News Media.

Mandag morgen er det offisielt: Både profilene fra «Radioresepsjonen» og stjernene fra «Friminutt» skal fra NRK til Schibsted News Media. I løpet av årets lanserer Schibsted nemlig et eget abonnementsbasert podkastprodukt.

les også Tore Sagen, Steinar Sagen og Bjarte Tjøstheim slutter i NRK

Allerede forrige uke ble det klart at Bjarte Tjøstheim, Tore Sagen og Steinar Sagen forlater NRK. De ville ikke si hvor de skulle.

Senere samme dag erfarte Medier24 at profilene forlot NRK for Schibsted.

– Det er veldig deilig at vi endelig kan fortelle hvor vi skal, og selv om det både er litt spennende og skummelt, har vi veldig tro på den veien Schibsteds nå går med eksklusivt podkastinnhold, sier Steinar Sagen på vegne av trioen, ifølge pressemeldingen.

Schibsted satser på lyd

«Radioresepsjonen» og «Friminutt» er to av de største podkastene i landet, ifølge Podtoppen. På høsten, når «Radioresepsjonen» er i sesong, ligger de stadig et sted på topp fem, ofte på annenplass, mens «Friminutt» troner på toppen.

Nå satser Schibsted News Media fullt på lyd. Lite er offisielt ennå, men Schibsted-tjenesten skal være mulig å abonnere på, for så å få tilgang til en rekke podkaster.

Schibsted eier flere av Norges største mediehus, blant annet VG, Aftenposten, Stavanger Aftenblad og Bergens Tidende.

les også «Friminutt» er Norges største podkast

– Dette er en felles Schibsted-satsing, hvor vi har som ambisjon å samle Norges beste podkastinnhold på ett sted. Vi har gjennom mediehusene våre allerede en tung kompetanse og posisjon innen podkast, og vil fremover investere ytterligere i kvalitetsinnhold. Vi tror dette vil bidra til mer mediemangfold innen lyd, og et bedre tilbud til alle som elsker podkast, sier Siv Juvik Tveitnes, konserndirektør for Schibsteds nyhetsmedier, ifølge pressemeldingen.

– Fantastisk kick start

Tveitnes er godt fornøyd med å ha signert «Radioresepsjonen»-profilene, og sier at de gjerne skulle delt nyheten tidligere. Men nå kan hun i samme slengen fortelle om podkast-stjernene Herman Flesvig og Mikkel Niva.

– Dette er en stor dag for oss, og hadde det ikke vært for coronaen hadde vi både feiret og klemt. Med disse navnene får vi en fantastisk kick start på satsingen. Det er en stor tillitserklæring fra alle disse fem stjernene at de ønsker å samarbeide med oss, og vi skal forvalte den tilliten med respekt, sier Siv Juvik Tveitnes.

Så du Herman Flesvigs «Førstegangstjenesten»?

Tveitnes forteller at podkastsatsingen er noe Schibsted har jobbet med i lang tid, men på grunn av hensynet til konfidensialitet rundt profilene har det vært ytterst få i Schibsted og mediehusene som har vært kjent med detaljene i prosjektet.

Hun er også tydelig på at podkast-avtalene til Flesvig, Niva, Tjøstheim og Sagen-brødrene er med Schibsted, og ikke med de enkelte mediehusene.

– Vi forstår at denne gode nyheten vil generere en hel masse spørsmål, men på grunn av avtalene vi har med våre kommende podkast-stjerner, samt konkurranseforhold, er det fortsatt en del informasjon vi ennå ikke er klare til å dele, sier Tveitnes.

VGs rolle

Selv om profilene signerer med Schibsted, har satsingen også mye å si for mediehusene i Schibsted.

– Vi har naturligvis vært involvert i planleggingen. VG har en rolle i satsingen akkurat som Aftenposten og de andre mediehusene. Schibsted ønsker å legge til rette for utvikling av podkaster i mediene de eier, sier Gard Steiro, ansvarlig redaktør i VG.

les også Herman Flesvig med inntektshopp

Han kan ikke kommentere hva de fem podkast-toppene har kostet.

– Er det sånn at dette for VG blir et samarbeid med Schibsted?

– Ja, det er tanken. Schibsted driver tjenesten og har kontrakter med ulike profiler som lager podkaster. VG og de andre mediehusene får tilgang til en ny plattform med alle muligheter den gir. Målsettingen er at vi kan utvide vår portefølje og gi mer gass. Schibsteds satsing kan etter min mening være viktig for utviklingen av norsk lydjournalistikk. En nasjonal plattform gjør det mulig å satse mer.

les også Kraftig byks etter Herman Flesvig-episode: – En helt annen liga

Steiro sier han ikke har alle detaljene, men sier at det er podkast de forskjellige profilene skal jobbe med for Schibsted.

– De står fritt til å jobbe med andre om TV og alt annet.

– Kommer flere av VG-podkastene til å gå over?

– Satsingen er helt i startfasen, så vi kan ikke gi konkrete svar ennå. Det er opp til VG å bestemme hvor og hvordan vi publiserer innholdet vårt, men vi anser dette som en stor mulighet. Vi vil både vurdere å flytte over etablerte podkaster, og å utvikle nye konsepter.

les også Herman Flesvig får ukelønn: – Jeg har null oversikt over hva jeg tjener

For ordens skyld: VG er et heleid datterselskap i Schibsted-konsernet. Enkelte journalister i VG eier aksjer i Schibsted gjennom konsernets aksjespareprogram.